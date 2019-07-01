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خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس  كازاخستان

استعرضا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالا هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الكازاخستانية وسبل تطويرها، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

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خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس  كازاخستان
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالا هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الكازاخستانية وسبل تطويرها، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
07:26 PM

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس  كازاخستان

استعرضا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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1,867

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالا هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الكازاخستانية وسبل تطويرها، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

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