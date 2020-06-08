"البوارح" تستمر.. "المسند" عن طقس اليوم: غبار وسحب وخلايا بهذه المناطق

قال: نشاطها وهي "الشمالية الحارة والجافة" يشمل معظم حوض الخليج العربي

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم الإثنين، أن يستمر نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة والجافة على المنطقة الشرقية ومعظم حوض الخليج العربي، وقد تثير الغبار في فترة النهار.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الإثنين، متوقع أن تستمر تشكيلات السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة وقد تمتد حتى #الطائف.

وتابع: "متوقع أن تتشكّل السحب المتفرقة على أجزاءٍ من مناطق #مكة #المدينة #حائل #الرياض #القصيم والتي قد يتشكّل منها خلايا صغيرة ممطرة".