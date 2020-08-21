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الحجاج الموجودون بالمدينة المنوّرة .. هذه الجنسية تتصدّر

أكثر من 257 ألف حاج وصلوا إليها بعد أدائهم مناسكهم

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس 257401 حاج، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبيّنت الإحصائية أن 108500 حاج غادروا المدينة المنوّرة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة، أمس، 148885 حاجاً.

وأبرزت الإحصائية نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم، حيث تبيّن أن الحجاج الأكثر وجوداً بالمدينة المنوّرة، أمس، هم من الجنسية الباكستانية.

وفيما يتواصل قدوم ضيوف الرحمن من مكة المكرّمة بعد أدائهم مناسك الحج, تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنوّرة نشاطها لمتابعة انسيابية مغادرة الحجاج والزائرين إلى بلدانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, والمنافذ البرية, وسط إجراءات تنظيمية ميسّرة.

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الحجاج الموجودون بالمدينة المنوّرة .. هذه الجنسية تتصدّر
سبق

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس 257401 حاج، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبيّنت الإحصائية أن 108500 حاج غادروا المدينة المنوّرة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة، أمس، 148885 حاجاً.

وأبرزت الإحصائية نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم، حيث تبيّن أن الحجاج الأكثر وجوداً بالمدينة المنوّرة، أمس، هم من الجنسية الباكستانية.

وفيما يتواصل قدوم ضيوف الرحمن من مكة المكرّمة بعد أدائهم مناسك الحج, تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنوّرة نشاطها لمتابعة انسيابية مغادرة الحجاج والزائرين إلى بلدانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, والمنافذ البرية, وسط إجراءات تنظيمية ميسّرة.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
10:56 AM

الحجاج الموجودون بالمدينة المنوّرة .. هذه الجنسية تتصدّر

أكثر من 257 ألف حاج وصلوا إليها بعد أدائهم مناسكهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس 257401 حاج، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبيّنت الإحصائية أن 108500 حاج غادروا المدينة المنوّرة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة، أمس، 148885 حاجاً.

وأبرزت الإحصائية نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم، حيث تبيّن أن الحجاج الأكثر وجوداً بالمدينة المنوّرة، أمس، هم من الجنسية الباكستانية.

وفيما يتواصل قدوم ضيوف الرحمن من مكة المكرّمة بعد أدائهم مناسك الحج, تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنوّرة نشاطها لمتابعة انسيابية مغادرة الحجاج والزائرين إلى بلدانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, والمنافذ البرية, وسط إجراءات تنظيمية ميسّرة.

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