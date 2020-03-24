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وزير باكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا وينصح السكان بهذا الأمر

رغم أنه لم يزر أي مستشفى يعالج فيه مصابون ولم تظهر عليه أعراض

أعلن وزير التعليم في حكومة إقليم السند، جنوبي باكستان، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، رغم أنه لم يزر أي مستشفى يعالج فيه مصابون.

وحث "سعيد غني" السكان على اتباع سياسة التباعد الاجتماعي؛ لتجنب الإصابة بالمرض. وقال إنه لم تظهر عليه أعراض حتى الآن، وأنه عزل نفسه في منزله.

ووفق "سكاي نيوز"، جاءت تصريحات "غني" بعد أن فرضت السلطات الباكستانية إغلاقًا من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.

وامتد الإغلاق إلى الشطر الباكستاني من كشمير، بعد تأكد إصابة شخص هناك بالمرض.

وباتت الطرق في أجزاء كثيرة من باكستان خاوية؛ حيث بدأت الشرطة وقوات الجيش إبعاد السكان عن الشوارع.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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وزير باكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا وينصح السكان بهذا الأمر
سبق

أعلن وزير التعليم في حكومة إقليم السند، جنوبي باكستان، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، رغم أنه لم يزر أي مستشفى يعالج فيه مصابون.

وحث "سعيد غني" السكان على اتباع سياسة التباعد الاجتماعي؛ لتجنب الإصابة بالمرض. وقال إنه لم تظهر عليه أعراض حتى الآن، وأنه عزل نفسه في منزله.

ووفق "سكاي نيوز"، جاءت تصريحات "غني" بعد أن فرضت السلطات الباكستانية إغلاقًا من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.

وامتد الإغلاق إلى الشطر الباكستاني من كشمير، بعد تأكد إصابة شخص هناك بالمرض.

وباتت الطرق في أجزاء كثيرة من باكستان خاوية؛ حيث بدأت الشرطة وقوات الجيش إبعاد السكان عن الشوارع.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:49 AM

وزير باكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا وينصح السكان بهذا الأمر

رغم أنه لم يزر أي مستشفى يعالج فيه مصابون ولم تظهر عليه أعراض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير التعليم في حكومة إقليم السند، جنوبي باكستان، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، رغم أنه لم يزر أي مستشفى يعالج فيه مصابون.

وحث "سعيد غني" السكان على اتباع سياسة التباعد الاجتماعي؛ لتجنب الإصابة بالمرض. وقال إنه لم تظهر عليه أعراض حتى الآن، وأنه عزل نفسه في منزله.

ووفق "سكاي نيوز"، جاءت تصريحات "غني" بعد أن فرضت السلطات الباكستانية إغلاقًا من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.

وامتد الإغلاق إلى الشطر الباكستاني من كشمير، بعد تأكد إصابة شخص هناك بالمرض.

وباتت الطرق في أجزاء كثيرة من باكستان خاوية؛ حيث بدأت الشرطة وقوات الجيش إبعاد السكان عن الشوارع.

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