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اللقاء التعريفي الثاني لهيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنوّرة

ناقش ١٨ مبادرة إعلامية قدّمها رؤساء اللجان والأعضاء

عقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنوّرة، أمس، اللقاء التعريفي الثاني بحضور مديرها عماد الصاعدي، والمنتسبين لعضوية الهيئة بالمنطقة، ورؤساء اللجان التابعة لها.

وأوضح الصاعدي، أن اللقاء ناقش ١٨ مبادرة إعلامية قدّمها رؤساء اللجان والأعضاء بالهيئة ذات نقلة نوعية في الإعلام وتخدم المنطقة بما يُضفي حراكاً إعلامياً غير مسبوقٍ من أبرزها (المدينة منارة الإعلام - وفاء وعطاء - مجلة الدار)، إلى جانب مبادرات جديدة سيتم تنفيذها وفق الأولوية في تنظيم عملها وآلية الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والداعمة للهيئة.

وأضاف، أن هذه المبادرات تستهل أولاها بمبادرة اليوم العالمي للغة العربية، بالتزامن مع انطلاقات الاحتفاء به ضمن الأيام العالمية، وذلك ضمن مبادرة "المبادرات الوطنية المجتمعية" التي تتخللها مبادرة "المدينة بعين مصوّريها" التي يشارك فيها عددٌ من مصوّري منطقة المدينة المنوّرة، مشيداً بالجهود الكبيرة من جميع اللجان في تحقيق منظومة متكاملة متوافقة مع الرؤية الجديدة والإعلام الرقمي الحديث.

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اللقاء التعريفي الثاني لهيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنوّرة
سبق

عقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنوّرة، أمس، اللقاء التعريفي الثاني بحضور مديرها عماد الصاعدي، والمنتسبين لعضوية الهيئة بالمنطقة، ورؤساء اللجان التابعة لها.

وأوضح الصاعدي، أن اللقاء ناقش ١٨ مبادرة إعلامية قدّمها رؤساء اللجان والأعضاء بالهيئة ذات نقلة نوعية في الإعلام وتخدم المنطقة بما يُضفي حراكاً إعلامياً غير مسبوقٍ من أبرزها (المدينة منارة الإعلام - وفاء وعطاء - مجلة الدار)، إلى جانب مبادرات جديدة سيتم تنفيذها وفق الأولوية في تنظيم عملها وآلية الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والداعمة للهيئة.

وأضاف، أن هذه المبادرات تستهل أولاها بمبادرة اليوم العالمي للغة العربية، بالتزامن مع انطلاقات الاحتفاء به ضمن الأيام العالمية، وذلك ضمن مبادرة "المبادرات الوطنية المجتمعية" التي تتخللها مبادرة "المدينة بعين مصوّريها" التي يشارك فيها عددٌ من مصوّري منطقة المدينة المنوّرة، مشيداً بالجهود الكبيرة من جميع اللجان في تحقيق منظومة متكاملة متوافقة مع الرؤية الجديدة والإعلام الرقمي الحديث.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
01:32 PM

اللقاء التعريفي الثاني لهيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنوّرة

ناقش ١٨ مبادرة إعلامية قدّمها رؤساء اللجان والأعضاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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عقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنوّرة، أمس، اللقاء التعريفي الثاني بحضور مديرها عماد الصاعدي، والمنتسبين لعضوية الهيئة بالمنطقة، ورؤساء اللجان التابعة لها.

وأوضح الصاعدي، أن اللقاء ناقش ١٨ مبادرة إعلامية قدّمها رؤساء اللجان والأعضاء بالهيئة ذات نقلة نوعية في الإعلام وتخدم المنطقة بما يُضفي حراكاً إعلامياً غير مسبوقٍ من أبرزها (المدينة منارة الإعلام - وفاء وعطاء - مجلة الدار)، إلى جانب مبادرات جديدة سيتم تنفيذها وفق الأولوية في تنظيم عملها وآلية الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والداعمة للهيئة.

وأضاف، أن هذه المبادرات تستهل أولاها بمبادرة اليوم العالمي للغة العربية، بالتزامن مع انطلاقات الاحتفاء به ضمن الأيام العالمية، وذلك ضمن مبادرة "المبادرات الوطنية المجتمعية" التي تتخللها مبادرة "المدينة بعين مصوّريها" التي يشارك فيها عددٌ من مصوّري منطقة المدينة المنوّرة، مشيداً بالجهود الكبيرة من جميع اللجان في تحقيق منظومة متكاملة متوافقة مع الرؤية الجديدة والإعلام الرقمي الحديث.

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