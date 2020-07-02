معن الشنبري يحتفل بعقد قرانه

احتفل اختصاصي الفعاليات والمعارض بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الإعلامي معن بن محمد الشنبري، بعقد قرانه على ابنة عبدالله بن حمود الشنبري، في محافظة الطائف، وسط حضور عددٍ من الأهل والأقرباء، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.