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عمالة وافدة تسيطر عليه.. مواطنون يدعون لسعودة السوق المركزي للخضار بمكة

طالبوا بفتح المجال أمام الشباب السعودي لخوض التجارة بهذا القطاع

دعا مواطنون في مكة المكرمة، الجهات المختصة إلى ضرورة توطين السوق المركزي للخضار والفواكه الواقع بحي الكعكية بمكة المكرمة، والذي يعد من أكبر الأسواق المركزية على مستوى المنطقة، وفتح المجال أمام شباب هذا الوطن لخوض التجارة في هذا القطاع؛ الذي لا يزال تسيطر عليه عمالة وافدة بطريقة عشوائية.

وتفصيلاً، فرضت عمالة وافدة سيطرتها المحكمة على السوق المركزي للخضار والفواكه بالكعكية بمكة المكرمة، وسط تساؤلات عن مدى أسباب عدم تنفيذ سعودة وتوطين هذا النشاط.

وأشار مواطنون إلى أن السوق المركزي للخضار والفواكه بالكعكية، يعتبر مهيأ تماماً من إمكانات وتجهيزات ونحوها، للبدء في سعودته وفتح المجال أمام الشباب لخوض التجارة في هذا القطاع، مطالبين الجهات ذات العلاقة بضرورة سعودته وتوطينه على وجه السرعة.

السوق المركزي للخضار بمكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمالة وافدة تسيطر عليه.. مواطنون يدعون لسعودة السوق المركزي للخضار بمكة
سبق

دعا مواطنون في مكة المكرمة، الجهات المختصة إلى ضرورة توطين السوق المركزي للخضار والفواكه الواقع بحي الكعكية بمكة المكرمة، والذي يعد من أكبر الأسواق المركزية على مستوى المنطقة، وفتح المجال أمام شباب هذا الوطن لخوض التجارة في هذا القطاع؛ الذي لا يزال تسيطر عليه عمالة وافدة بطريقة عشوائية.

وتفصيلاً، فرضت عمالة وافدة سيطرتها المحكمة على السوق المركزي للخضار والفواكه بالكعكية بمكة المكرمة، وسط تساؤلات عن مدى أسباب عدم تنفيذ سعودة وتوطين هذا النشاط.

وأشار مواطنون إلى أن السوق المركزي للخضار والفواكه بالكعكية، يعتبر مهيأ تماماً من إمكانات وتجهيزات ونحوها، للبدء في سعودته وفتح المجال أمام الشباب لخوض التجارة في هذا القطاع، مطالبين الجهات ذات العلاقة بضرورة سعودته وتوطينه على وجه السرعة.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
08:34 PM

عمالة وافدة تسيطر عليه.. مواطنون يدعون لسعودة السوق المركزي للخضار بمكة

طالبوا بفتح المجال أمام الشباب السعودي لخوض التجارة بهذا القطاع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,168

دعا مواطنون في مكة المكرمة، الجهات المختصة إلى ضرورة توطين السوق المركزي للخضار والفواكه الواقع بحي الكعكية بمكة المكرمة، والذي يعد من أكبر الأسواق المركزية على مستوى المنطقة، وفتح المجال أمام شباب هذا الوطن لخوض التجارة في هذا القطاع؛ الذي لا يزال تسيطر عليه عمالة وافدة بطريقة عشوائية.

وتفصيلاً، فرضت عمالة وافدة سيطرتها المحكمة على السوق المركزي للخضار والفواكه بالكعكية بمكة المكرمة، وسط تساؤلات عن مدى أسباب عدم تنفيذ سعودة وتوطين هذا النشاط.

وأشار مواطنون إلى أن السوق المركزي للخضار والفواكه بالكعكية، يعتبر مهيأ تماماً من إمكانات وتجهيزات ونحوها، للبدء في سعودته وفتح المجال أمام الشباب لخوض التجارة في هذا القطاع، مطالبين الجهات ذات العلاقة بضرورة سعودته وتوطينه على وجه السرعة.

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