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أمانة القصيم تنهي تطهير ١٢ ألف موقع

في إطار تطبيق حزمة من التدابير الوقائية

أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال تطهير وغسيل أكثر من ١٢ ألف موقع على مستوى منطقة القصيم، ضمن حملة مكثفة تنفذها خلال فترة منع التجول تشمل أعمال تطهير المواقع العامة وأرصفة المشاة والطرق الرئيسة وتكثف العمل في المواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والأسواق التجارية وداخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها لمكافحة فيروس كورونا.

وشملت الأعمال غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة، حيث أنهت الأمانة أعمال غسيل وتطهير أكثر من ٣٠ ألف حاوية نفايات وآليات النظافة، إضافة إلى رفع ١٨ ألف طن من النفايات المنزلية ضمن الأعمال المكثفة لرفع النفايات للمحافظة على النظافة العامة في الأحياء السكنية.

وتواصل الأمانة أعمال الرقابة الصحية عبر فرق ميدانية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا، حيث نفذت ما يزيد على ١٨ ألف جولة رقابية، وتتضمن الأعمال متابعة إغلاق المنشآت المقرر إغلاقها منها ١٣٩٧ صالون حلاقة و ٢٠٠ مشغل نسائي و٣٦ مولاً ومركزاً تجارياً وغيرها.

يذكر أن الأمانة قد اتخذت حزمة من التدابير الوقائية داخل المحلات التجارية منها وضع علامات أرضية لإرشاد المتسوقين لوضع مسافات فيما بينهم، وإلزام ملاك المحلات بتنفيذ أعمال التعقيم لعربات التسوق وتوفير مواد التعقيب للمتسوقين.

وأكدت أمانة منطقة القصيم أن الأعمال مستمرة في هذا الاتجاه بشكل دوري ومكثف، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

أمانة منطقة القصيم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة القصيم تنهي تطهير ١٢ ألف موقع
سبق

أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال تطهير وغسيل أكثر من ١٢ ألف موقع على مستوى منطقة القصيم، ضمن حملة مكثفة تنفذها خلال فترة منع التجول تشمل أعمال تطهير المواقع العامة وأرصفة المشاة والطرق الرئيسة وتكثف العمل في المواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والأسواق التجارية وداخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها لمكافحة فيروس كورونا.

وشملت الأعمال غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة، حيث أنهت الأمانة أعمال غسيل وتطهير أكثر من ٣٠ ألف حاوية نفايات وآليات النظافة، إضافة إلى رفع ١٨ ألف طن من النفايات المنزلية ضمن الأعمال المكثفة لرفع النفايات للمحافظة على النظافة العامة في الأحياء السكنية.

وتواصل الأمانة أعمال الرقابة الصحية عبر فرق ميدانية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا، حيث نفذت ما يزيد على ١٨ ألف جولة رقابية، وتتضمن الأعمال متابعة إغلاق المنشآت المقرر إغلاقها منها ١٣٩٧ صالون حلاقة و ٢٠٠ مشغل نسائي و٣٦ مولاً ومركزاً تجارياً وغيرها.

يذكر أن الأمانة قد اتخذت حزمة من التدابير الوقائية داخل المحلات التجارية منها وضع علامات أرضية لإرشاد المتسوقين لوضع مسافات فيما بينهم، وإلزام ملاك المحلات بتنفيذ أعمال التعقيم لعربات التسوق وتوفير مواد التعقيب للمتسوقين.

وأكدت أمانة منطقة القصيم أن الأعمال مستمرة في هذا الاتجاه بشكل دوري ومكثف، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:28 PM

أمانة القصيم تنهي تطهير ١٢ ألف موقع

في إطار تطبيق حزمة من التدابير الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال تطهير وغسيل أكثر من ١٢ ألف موقع على مستوى منطقة القصيم، ضمن حملة مكثفة تنفذها خلال فترة منع التجول تشمل أعمال تطهير المواقع العامة وأرصفة المشاة والطرق الرئيسة وتكثف العمل في المواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والأسواق التجارية وداخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها لمكافحة فيروس كورونا.

وشملت الأعمال غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة، حيث أنهت الأمانة أعمال غسيل وتطهير أكثر من ٣٠ ألف حاوية نفايات وآليات النظافة، إضافة إلى رفع ١٨ ألف طن من النفايات المنزلية ضمن الأعمال المكثفة لرفع النفايات للمحافظة على النظافة العامة في الأحياء السكنية.

وتواصل الأمانة أعمال الرقابة الصحية عبر فرق ميدانية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا، حيث نفذت ما يزيد على ١٨ ألف جولة رقابية، وتتضمن الأعمال متابعة إغلاق المنشآت المقرر إغلاقها منها ١٣٩٧ صالون حلاقة و ٢٠٠ مشغل نسائي و٣٦ مولاً ومركزاً تجارياً وغيرها.

يذكر أن الأمانة قد اتخذت حزمة من التدابير الوقائية داخل المحلات التجارية منها وضع علامات أرضية لإرشاد المتسوقين لوضع مسافات فيما بينهم، وإلزام ملاك المحلات بتنفيذ أعمال التعقيم لعربات التسوق وتوفير مواد التعقيب للمتسوقين.

وأكدت أمانة منطقة القصيم أن الأعمال مستمرة في هذا الاتجاه بشكل دوري ومكثف، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

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