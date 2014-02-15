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رصد 19 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي خلال يناير

"الغذاء والدواء" تُواصل الجولات الرقابية الدورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 19 منشأة خالفت نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية خلال شهر يناير من العام 2022م؛ وذلك لعدم التزامها بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي.

وأوضحت أن مصانع ومستودعات الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ملزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.

وأشارت الهيئة إلى أن مفتشيها رصدوا خلال الشهر الماضي 28 منشأة لم تسجل في نظام "رصد" و18 منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من الهيئة.

وتراقب "الغذاء والدواء" مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التتبع الإلكتروني "رصد"، بهدف ضبط توفر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم.

وتنفذ الهيئة جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من الالتزام بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رصد 19 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي خلال يناير
سبق

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 19 منشأة خالفت نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية خلال شهر يناير من العام 2022م؛ وذلك لعدم التزامها بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي.

وأوضحت أن مصانع ومستودعات الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ملزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.

وأشارت الهيئة إلى أن مفتشيها رصدوا خلال الشهر الماضي 28 منشأة لم تسجل في نظام "رصد" و18 منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من الهيئة.

وتراقب "الغذاء والدواء" مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التتبع الإلكتروني "رصد"، بهدف ضبط توفر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم.

وتنفذ الهيئة جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من الالتزام بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
01:40 PM

رصد 19 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي خلال يناير

"الغذاء والدواء" تُواصل الجولات الرقابية الدورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 19 منشأة خالفت نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية خلال شهر يناير من العام 2022م؛ وذلك لعدم التزامها بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي.

وأوضحت أن مصانع ومستودعات الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ملزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.

وأشارت الهيئة إلى أن مفتشيها رصدوا خلال الشهر الماضي 28 منشأة لم تسجل في نظام "رصد" و18 منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من الهيئة.

وتراقب "الغذاء والدواء" مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التتبع الإلكتروني "رصد"، بهدف ضبط توفر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم.

وتنفذ الهيئة جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من الالتزام بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

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