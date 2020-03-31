النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. الإعلان عن مؤشرات إيجابية في مناطق بشمال إيطاليا!

انخفاض في استقبال الحالات الحرجة من المصابين بـ"كوفيد-19"

أكّد قسم الطوارئ في مستشفى ماجيوري بمدينة بارما- شمالي إيطاليا، تسجيل انخفاض في استقبال الحالات الحرجة من المصابين بـ"كوفيد-19".

ونقلت صحيفة "repubblica" عن مسؤول بقسم الطوارئ تأكيده تسجيل انخفاض في إقليم إميليا رومانيا لأعداد "خدمة سيارات الإسعاف لحالات كوفيد - 19 بشكل عام".

ووفق "روسيا اليوم" لفت المسؤول الطبي الإيطالي المحلي، إلى أن مدينة بياتشينزا الواقعة شمال البلاد بإقليم إميليا رومانيا سجل فيها يوم الأحد 57 خدمة إسعاف، مشيراً إلى أنه يلاحظ الانخفاض الكبير مقارنة بتسجيل 157 مهمة إسعاف بذروة الوباء منتصف مارس.

وأوضح أن هذا يعني "أننا بلغنا الثلث مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أسبوعين، إنها نتيجة إيجابية حقاً، بعد سقوط كثير من الضحايا في بياتشينزا".

وأفيد أيضا بأن هذا الانخفاض يسري على محافظات أخرى "ففي بارما، كانت هناك 75 مهمة إسعاف أمس، مقارنة بـ 172 رحلة في أثناء الذروة في 16 مارس".

كما سجلت في مدينة ريجيو إميليا 74 مهمة إسعاف، مقارنة بـ 119 رحلة في 23 مارس.

ويشدّد المصدر الطبي المحلي على أن "تدابير الاحتواء تعطي ثمارها، وعلينا اليوم أن نضبط بشكل خاص المرضى في المنازل وأماكن العزل".

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. الإعلان عن مؤشرات إيجابية في مناطق بشمال إيطاليا!
سبق

أكّد قسم الطوارئ في مستشفى ماجيوري بمدينة بارما- شمالي إيطاليا، تسجيل انخفاض في استقبال الحالات الحرجة من المصابين بـ"كوفيد-19".

ونقلت صحيفة "repubblica" عن مسؤول بقسم الطوارئ تأكيده تسجيل انخفاض في إقليم إميليا رومانيا لأعداد "خدمة سيارات الإسعاف لحالات كوفيد - 19 بشكل عام".

ووفق "روسيا اليوم" لفت المسؤول الطبي الإيطالي المحلي، إلى أن مدينة بياتشينزا الواقعة شمال البلاد بإقليم إميليا رومانيا سجل فيها يوم الأحد 57 خدمة إسعاف، مشيراً إلى أنه يلاحظ الانخفاض الكبير مقارنة بتسجيل 157 مهمة إسعاف بذروة الوباء منتصف مارس.

وأوضح أن هذا يعني "أننا بلغنا الثلث مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أسبوعين، إنها نتيجة إيجابية حقاً، بعد سقوط كثير من الضحايا في بياتشينزا".

وأفيد أيضا بأن هذا الانخفاض يسري على محافظات أخرى "ففي بارما، كانت هناك 75 مهمة إسعاف أمس، مقارنة بـ 172 رحلة في أثناء الذروة في 16 مارس".

كما سجلت في مدينة ريجيو إميليا 74 مهمة إسعاف، مقارنة بـ 119 رحلة في 23 مارس.

ويشدّد المصدر الطبي المحلي على أن "تدابير الاحتواء تعطي ثمارها، وعلينا اليوم أن نضبط بشكل خاص المرضى في المنازل وأماكن العزل".

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
01:06 PM

كورونا.. الإعلان عن مؤشرات إيجابية في مناطق بشمال إيطاليا!

انخفاض في استقبال الحالات الحرجة من المصابين بـ"كوفيد-19"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
831

أكّد قسم الطوارئ في مستشفى ماجيوري بمدينة بارما- شمالي إيطاليا، تسجيل انخفاض في استقبال الحالات الحرجة من المصابين بـ"كوفيد-19".

ونقلت صحيفة "repubblica" عن مسؤول بقسم الطوارئ تأكيده تسجيل انخفاض في إقليم إميليا رومانيا لأعداد "خدمة سيارات الإسعاف لحالات كوفيد - 19 بشكل عام".

ووفق "روسيا اليوم" لفت المسؤول الطبي الإيطالي المحلي، إلى أن مدينة بياتشينزا الواقعة شمال البلاد بإقليم إميليا رومانيا سجل فيها يوم الأحد 57 خدمة إسعاف، مشيراً إلى أنه يلاحظ الانخفاض الكبير مقارنة بتسجيل 157 مهمة إسعاف بذروة الوباء منتصف مارس.

وأوضح أن هذا يعني "أننا بلغنا الثلث مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أسبوعين، إنها نتيجة إيجابية حقاً، بعد سقوط كثير من الضحايا في بياتشينزا".

وأفيد أيضا بأن هذا الانخفاض يسري على محافظات أخرى "ففي بارما، كانت هناك 75 مهمة إسعاف أمس، مقارنة بـ 172 رحلة في أثناء الذروة في 16 مارس".

كما سجلت في مدينة ريجيو إميليا 74 مهمة إسعاف، مقارنة بـ 119 رحلة في 23 مارس.

ويشدّد المصدر الطبي المحلي على أن "تدابير الاحتواء تعطي ثمارها، وعلينا اليوم أن نضبط بشكل خاص المرضى في المنازل وأماكن العزل".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,748
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,587
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,354
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,779

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة