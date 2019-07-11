احتفل الفريق أحمد بن صالح الحمدان بزواج شقيقه النقيب "خالد" من كريمة سعد بن مطلب الدهاش، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة دومة الجندل، بحضور عمدة الأسرة خلف بن سعود الحمدان وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وأعيان وأهالي المحافظة.
"الحمدان" يحتفل بزواج شقيقه "خالد"
احتفل الفريق أحمد بن صالح الحمدان بزواج شقيقه النقيب "خالد" من كريمة سعد بن مطلب الدهاش، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة دومة الجندل، بحضور عمدة الأسرة خلف بن سعود الحمدان وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وأعيان وأهالي المحافظة.
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"الحمدان" يحتفل بزواج شقيقه "خالد"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-11
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
11:35 PM
"الحمدان" يحتفل بزواج شقيقه "خالد"
احتفل الفريق أحمد بن صالح الحمدان بزواج شقيقه النقيب "خالد" من كريمة سعد بن مطلب الدهاش، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة دومة الجندل، بحضور عمدة الأسرة خلف بن سعود الحمدان وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وأعيان وأهالي المحافظة.
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