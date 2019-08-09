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ضاربة في جذور التاريخ.. 3 مهن لا توجد في العالم إلا في مكة فما هي؟

تطورت عبر الأزمنة واتسعت عن سالف العصر

يوجد في مكة المكرمة تميّز ديني يختلف عن سائر العالم؛ نظرًا لارتباطها بالطقوس الدينية كالعمرة والحج، ولوجود البئر المعروفة بـ"زمزم" في أرض الحرم المكي، والتي ترتبط بها واحدة من هذه المهن الثلاث.

وقد لا يعرف الكثيرون أن هناك ثلاث مهن وظيفية لا توجد بالعالم إلا في مكة؛ وهي "الزمازمة" وهم المسؤولون عن بئر زمزم الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا؛ حيث يُستخدم في سقاية الحجاج من زوار البيت الحرام.

ومن تلك المهن أيضًا "الطوافة" فهم مسؤولون عن استقبال الحجاج والعناية بهم وحتى التنقل بهم ومساعدتهم في شؤونهم بمكة والمشاعر المقدسة، وقد تطورت مهنة الطوافة عبر الأزمنة واتسعت مهام بعض المطوفين عن سابق العصر.

ولوجود الكعبة المشرفة تَحتّم الاهتمام بها؛ فصنع ذلك مهنة خاصة وهي مهنة "السدنة" وهم من يحتفظون بمفاتيح الكعبة ومكلفون بالعناية بها.. وهذه المهام موجودة من آلاف السنين.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضاربة في جذور التاريخ.. 3 مهن لا توجد في العالم إلا في مكة فما هي؟
سبق

يوجد في مكة المكرمة تميّز ديني يختلف عن سائر العالم؛ نظرًا لارتباطها بالطقوس الدينية كالعمرة والحج، ولوجود البئر المعروفة بـ"زمزم" في أرض الحرم المكي، والتي ترتبط بها واحدة من هذه المهن الثلاث.

وقد لا يعرف الكثيرون أن هناك ثلاث مهن وظيفية لا توجد بالعالم إلا في مكة؛ وهي "الزمازمة" وهم المسؤولون عن بئر زمزم الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا؛ حيث يُستخدم في سقاية الحجاج من زوار البيت الحرام.

ومن تلك المهن أيضًا "الطوافة" فهم مسؤولون عن استقبال الحجاج والعناية بهم وحتى التنقل بهم ومساعدتهم في شؤونهم بمكة والمشاعر المقدسة، وقد تطورت مهنة الطوافة عبر الأزمنة واتسعت مهام بعض المطوفين عن سابق العصر.

ولوجود الكعبة المشرفة تَحتّم الاهتمام بها؛ فصنع ذلك مهنة خاصة وهي مهنة "السدنة" وهم من يحتفظون بمفاتيح الكعبة ومكلفون بالعناية بها.. وهذه المهام موجودة من آلاف السنين.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
08:11 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
10:58 PM

ضاربة في جذور التاريخ.. 3 مهن لا توجد في العالم إلا في مكة فما هي؟

تطورت عبر الأزمنة واتسعت عن سالف العصر

A A A
محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
5
9,131

يوجد في مكة المكرمة تميّز ديني يختلف عن سائر العالم؛ نظرًا لارتباطها بالطقوس الدينية كالعمرة والحج، ولوجود البئر المعروفة بـ"زمزم" في أرض الحرم المكي، والتي ترتبط بها واحدة من هذه المهن الثلاث.

وقد لا يعرف الكثيرون أن هناك ثلاث مهن وظيفية لا توجد بالعالم إلا في مكة؛ وهي "الزمازمة" وهم المسؤولون عن بئر زمزم الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا؛ حيث يُستخدم في سقاية الحجاج من زوار البيت الحرام.

ومن تلك المهن أيضًا "الطوافة" فهم مسؤولون عن استقبال الحجاج والعناية بهم وحتى التنقل بهم ومساعدتهم في شؤونهم بمكة والمشاعر المقدسة، وقد تطورت مهنة الطوافة عبر الأزمنة واتسعت مهام بعض المطوفين عن سابق العصر.

ولوجود الكعبة المشرفة تَحتّم الاهتمام بها؛ فصنع ذلك مهنة خاصة وهي مهنة "السدنة" وهم من يحتفظون بمفاتيح الكعبة ومكلفون بالعناية بها.. وهذه المهام موجودة من آلاف السنين.

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