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الشرقية.. "كلنا أهل" ترمّم 15 منزلاً متهالكاً يقطنها 154 شخصاً

من الأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة الأشد حاجة

أطلقت جمعية "ترميم" الخيرية بالمنطقة الشرقية مع بداية شهر رمضان المبارك حملة "كلنا أهل"، والتي تهدف إلى ترميم 15 منزلاً متهالكاً يعيش فيها 154 مواطناً ومواطنةً من الأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة الأشد حاجة.

وقد انطلقت الحملة في الأول من رمضان الجاري، وشهدت تفاعلاً كبيراً من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ومن افراد المجتمع.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد الخالدي: إن الحملة تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع ومؤسساته لدعم الأسر الأشد حاجة والحالات الحرجة والطارئة لترميم وتأثيث منازلهم.

وأضاف المهندس "الخالدي" أن المستهدفين من الحملة هم أسر الأيتام وأسر الأرامل وأسر السجناء وأسر ذوي الإعاقة والمطلقات والمنازل التي تعرضت لكوارث سواءً حريق أو خلافه.

وكانت الحملة قد انطلقت بحالة أسرة مكونة من 11 فرداً ووالدهم توفي قبل شهر ويعيشون في منزل بحالة سيئة، وقد تم تغطية تكاليف المنزل من خلال الداعمين للحملة.

والجدير بالذكر أن الجمعية بدأت بترميم المنزل من تاريخ 6 رمضان وفق قرار السماح لنشاط المقاولات للعمل وتبلغ تكلفت ترميم وتأثيث المنزل 63 ألف ريال، وقد حققت الجمعية تغطية 5 حالات من بداية انطلاقها حتى اليوم، وتبقى 10 منازل جارٍ تغطية مبالغها من خلال الحملة.

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الشرقية.. "كلنا أهل" ترمّم 15 منزلاً متهالكاً يقطنها 154 شخصاً
سبق

أطلقت جمعية "ترميم" الخيرية بالمنطقة الشرقية مع بداية شهر رمضان المبارك حملة "كلنا أهل"، والتي تهدف إلى ترميم 15 منزلاً متهالكاً يعيش فيها 154 مواطناً ومواطنةً من الأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة الأشد حاجة.

وقد انطلقت الحملة في الأول من رمضان الجاري، وشهدت تفاعلاً كبيراً من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ومن افراد المجتمع.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد الخالدي: إن الحملة تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع ومؤسساته لدعم الأسر الأشد حاجة والحالات الحرجة والطارئة لترميم وتأثيث منازلهم.

وأضاف المهندس "الخالدي" أن المستهدفين من الحملة هم أسر الأيتام وأسر الأرامل وأسر السجناء وأسر ذوي الإعاقة والمطلقات والمنازل التي تعرضت لكوارث سواءً حريق أو خلافه.

وكانت الحملة قد انطلقت بحالة أسرة مكونة من 11 فرداً ووالدهم توفي قبل شهر ويعيشون في منزل بحالة سيئة، وقد تم تغطية تكاليف المنزل من خلال الداعمين للحملة.

والجدير بالذكر أن الجمعية بدأت بترميم المنزل من تاريخ 6 رمضان وفق قرار السماح لنشاط المقاولات للعمل وتبلغ تكلفت ترميم وتأثيث المنزل 63 ألف ريال، وقد حققت الجمعية تغطية 5 حالات من بداية انطلاقها حتى اليوم، وتبقى 10 منازل جارٍ تغطية مبالغها من خلال الحملة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
04:47 PM

الشرقية.. "كلنا أهل" ترمّم 15 منزلاً متهالكاً يقطنها 154 شخصاً

من الأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة الأشد حاجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جمعية "ترميم" الخيرية بالمنطقة الشرقية مع بداية شهر رمضان المبارك حملة "كلنا أهل"، والتي تهدف إلى ترميم 15 منزلاً متهالكاً يعيش فيها 154 مواطناً ومواطنةً من الأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة الأشد حاجة.

وقد انطلقت الحملة في الأول من رمضان الجاري، وشهدت تفاعلاً كبيراً من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ومن افراد المجتمع.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد الخالدي: إن الحملة تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع ومؤسساته لدعم الأسر الأشد حاجة والحالات الحرجة والطارئة لترميم وتأثيث منازلهم.

وأضاف المهندس "الخالدي" أن المستهدفين من الحملة هم أسر الأيتام وأسر الأرامل وأسر السجناء وأسر ذوي الإعاقة والمطلقات والمنازل التي تعرضت لكوارث سواءً حريق أو خلافه.

وكانت الحملة قد انطلقت بحالة أسرة مكونة من 11 فرداً ووالدهم توفي قبل شهر ويعيشون في منزل بحالة سيئة، وقد تم تغطية تكاليف المنزل من خلال الداعمين للحملة.

والجدير بالذكر أن الجمعية بدأت بترميم المنزل من تاريخ 6 رمضان وفق قرار السماح لنشاط المقاولات للعمل وتبلغ تكلفت ترميم وتأثيث المنزل 63 ألف ريال، وقد حققت الجمعية تغطية 5 حالات من بداية انطلاقها حتى اليوم، وتبقى 10 منازل جارٍ تغطية مبالغها من خلال الحملة.

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