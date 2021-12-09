"الندوة العالمية" تُقدم معدات ومساعدات طبية لعلاج مصابي "كورونا" بالصومال

بالتزامن مع تَخوّف البلاد من موجة رابعة من الفيروس ببعض دول القارة

وَفر مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال معدات ومساعدات صحية مكونة من مولد كهربائي وأدوية صحية وأدوات نظافة لمستشفى (ديمرتينو) بالعاصمة مقديشو المتخصص في معالجة مصابي فيروس كورونا.

بدورها، ثمّنت إدارة المستشفى ما قَدّمه مكتب الندوة من مساعدات تزامنت مع تخوف البلاد من موجة رابعة من الفيروس المتحور، الذي تعانيه بعض الدول من جنوب إفريقيا، والتي اضطرت إلى عودة الإغلاق التام خوفًا من تفشي الفيروس وفقدان الأرواح.

وأبدت إدارة المستشفى امتنانها لجهود الندوة ومشاركتها في إنقاذ الشعب الصومالي من جائحة فيروس كرونا، كما ثمّنت جهود المملكة العربية السعودية في الدعم المستمر والمساعدات المتواصلة للشعب الصومالي على كل الأصعدة، ودعت إلى مواصلة الدعم وبسط يد العون للمستشفى الذي قد تزداد احتياجاته من أدوات التعقيم والأسرّة المجهزة بالتنفس وعبوات الأكسجين لاستيعاب أكبر عدد من المصابين.