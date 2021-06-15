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معارض ترفض الانتقال لمدينة السيارات.. و"أمانة مكة" تتوعّد بإجراء

الشريف لـ "سبق": حرصاء على تطوير المخططات.. "الأغلبية انتقلت"

لجأت أمانة العاصمة المقدّسة إلى الجهات المختصة بعد رفض عدد من أصحاب معارض السيارات بالعابدية، الانتقال إلى مدينة السيارات بالعكيشية جنوب مكة المكرّمة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، لـ"سبق"، أن الأمانة حريصة على تطوير وتنمية جميع المخططات، وذلك من خلال المشاريع التنموية والتطويرية، ومدينة السيارات في مخططات جنوب مكة المكرّمة مثال على ذلك، وقامت الأمانة بتوجيه أصحاب معارض السيارات بالانتقال إلى الموقع الجديد.

وأضاف: "انتقلت أغلبية معارض السيارات الموجودة في العابدية، والمتبقية تمّ الرفع بشأنها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها".

ووثّقت "سبق"، صباح اليوم، وجود عدد من المعارض في منطقة العابدية؛ رغم انتقال الأغلبية من المعارض إلى مدينة السيارات بالعكيشية جنوب مكة، وهو الأمر الذي يفتح تساؤلات حول أسباب عدم نقلها أسوة بمثيلاتها التي انتقلت إلى المدينة منذ أشهر عدة.

وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد بدأت قبل عدة أشهر في نقل معارض السيارات بالعابدية، إلى مدينة السيارات بالعكيشية التي تحوي مناطق لأنشطة السيارات، منها: الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.


كما تضم المدينة 46 معرضاً للمعدات الثقيلة، و82 معرضاً لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعاً، و1800 ورشة، و86 مركزاً للصيانة، و4 مبانٍ خدمية، و1596 محلاً تجارياً، و300 معرض، و30 معرضاً للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزاً للدفاع المدني والشرطة، ومقراً لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنياً، و7 مبانٍ خدمية.

أمانة العاصمة المقدّسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معارض ترفض الانتقال لمدينة السيارات.. و"أمانة مكة" تتوعّد بإجراء
سبق

لجأت أمانة العاصمة المقدّسة إلى الجهات المختصة بعد رفض عدد من أصحاب معارض السيارات بالعابدية، الانتقال إلى مدينة السيارات بالعكيشية جنوب مكة المكرّمة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، لـ"سبق"، أن الأمانة حريصة على تطوير وتنمية جميع المخططات، وذلك من خلال المشاريع التنموية والتطويرية، ومدينة السيارات في مخططات جنوب مكة المكرّمة مثال على ذلك، وقامت الأمانة بتوجيه أصحاب معارض السيارات بالانتقال إلى الموقع الجديد.

وأضاف: "انتقلت أغلبية معارض السيارات الموجودة في العابدية، والمتبقية تمّ الرفع بشأنها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها".

ووثّقت "سبق"، صباح اليوم، وجود عدد من المعارض في منطقة العابدية؛ رغم انتقال الأغلبية من المعارض إلى مدينة السيارات بالعكيشية جنوب مكة، وهو الأمر الذي يفتح تساؤلات حول أسباب عدم نقلها أسوة بمثيلاتها التي انتقلت إلى المدينة منذ أشهر عدة.

وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد بدأت قبل عدة أشهر في نقل معارض السيارات بالعابدية، إلى مدينة السيارات بالعكيشية التي تحوي مناطق لأنشطة السيارات، منها: الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.


كما تضم المدينة 46 معرضاً للمعدات الثقيلة، و82 معرضاً لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعاً، و1800 ورشة، و86 مركزاً للصيانة، و4 مبانٍ خدمية، و1596 محلاً تجارياً، و300 معرض، و30 معرضاً للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزاً للدفاع المدني والشرطة، ومقراً لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنياً، و7 مبانٍ خدمية.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
01:32 PM

معارض ترفض الانتقال لمدينة السيارات.. و"أمانة مكة" تتوعّد بإجراء

الشريف لـ "سبق": حرصاء على تطوير المخططات.. "الأغلبية انتقلت"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,819

لجأت أمانة العاصمة المقدّسة إلى الجهات المختصة بعد رفض عدد من أصحاب معارض السيارات بالعابدية، الانتقال إلى مدينة السيارات بالعكيشية جنوب مكة المكرّمة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، لـ"سبق"، أن الأمانة حريصة على تطوير وتنمية جميع المخططات، وذلك من خلال المشاريع التنموية والتطويرية، ومدينة السيارات في مخططات جنوب مكة المكرّمة مثال على ذلك، وقامت الأمانة بتوجيه أصحاب معارض السيارات بالانتقال إلى الموقع الجديد.

وأضاف: "انتقلت أغلبية معارض السيارات الموجودة في العابدية، والمتبقية تمّ الرفع بشأنها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها".

ووثّقت "سبق"، صباح اليوم، وجود عدد من المعارض في منطقة العابدية؛ رغم انتقال الأغلبية من المعارض إلى مدينة السيارات بالعكيشية جنوب مكة، وهو الأمر الذي يفتح تساؤلات حول أسباب عدم نقلها أسوة بمثيلاتها التي انتقلت إلى المدينة منذ أشهر عدة.

وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد بدأت قبل عدة أشهر في نقل معارض السيارات بالعابدية، إلى مدينة السيارات بالعكيشية التي تحوي مناطق لأنشطة السيارات، منها: الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.


كما تضم المدينة 46 معرضاً للمعدات الثقيلة، و82 معرضاً لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعاً، و1800 ورشة، و86 مركزاً للصيانة، و4 مبانٍ خدمية، و1596 محلاً تجارياً، و300 معرض، و30 معرضاً للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزاً للدفاع المدني والشرطة، ومقراً لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنياً، و7 مبانٍ خدمية.

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