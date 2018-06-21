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"الإسلامية" تُواصل تنظيم أكبر ملتقى نسائي "دين الوسطية والاعتدال" بمسجد قباء

لليوم الثاني في إطار رسالة الوزارة لنشر الوسطية بتوجيهات آل الشيخ

تُواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها بمنطقة المدينة المنورة- تنظيم أكبر ملتقى دعوي نسائي تحت عنوان "دين الوسطية والاعتدال"، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الخميس، ويختتم يوم غد السبت التاسع عشر من شهر شوال 1440هـ، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمشاركة عدد من الداعيات في مسجد قباء.

ففي ثاني أيام الملتقى، ترأست صباح بنت محمد أمان الجامي، الندوة العلمية تحت عنوان "الحق المبين"؛ حيث تلقي المحور الأول زينب القصير بعنوان: "قل آمنت بالله ثم استقم"، وتلقي المحور الثاني الأستاذة إيمان الشلفان بعنوان "أسباب الثبات على الدين".

أما الندوة العلمية الثانية فتديرها الدكتورة عزيزة الصاعدي تحت عنوان "على الصراط"، وتلقي المحور الأول فيها الأستاذة لمياء القزلان بعنوان "وجوب لزوم السنة"، وتلقي المحور الثاني الدكتورة مريم باقازي بعنوان "موقف المسلم عند وقوع الفتن".

ويختتم الملتقى مساء يوم غد السبت حيث تدير الندوة العلمية الأولى الدكتورة عزيزة الصاعدي، التي تنطلق تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتحت عنوان "التربية والتقنية"، وتلقي المحور الأول الدكتورة سلطانة بنت عبدالعزيز آل الشيخ بعنوان "عناية الإسلام بالفكر"، وتلقي المحور الثاني من محاور الندوة الدكتورة بركة الطلحي بعنوان "تربية النشء على الوسطية".

فيما تدير الندوة الثانية والأخيرة الدكتورة بركة الطلحي، والتي ستكون تحت عنوان "العواصم"؛ حيث تلقي المحور الأول الدكتورة مريم باقازي بعنوان "وصية مودع: عليكم بسنتي"، وتلقي المحور الثاني للندوة الأستاذة إيمان الشلفان بعنوان "أثر السنة في تحقيق الوسطية".

يشار إلى أن الملتقى حظي بمشاركة واسعة من النساء زائرات مسجد قباء ومن أهالي المدينة المنورة، وتم ترجمة الندوات بثلاث لغات عالمية، إلى جانب إقامة معرض للكتب والمنشورات التي تصدرها الوزارة في مجال الأمن الفكري.

ويأتي هذا الملتقى في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة لنشر الوسطية والاعتدال في إطار توجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مواكبة لنهج هذه الدولة المباركة في الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصير الناس بأمور دينهم.

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"الإسلامية" تُواصل تنظيم أكبر ملتقى نسائي "دين الوسطية والاعتدال" بمسجد قباء
سبق

تُواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها بمنطقة المدينة المنورة- تنظيم أكبر ملتقى دعوي نسائي تحت عنوان "دين الوسطية والاعتدال"، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الخميس، ويختتم يوم غد السبت التاسع عشر من شهر شوال 1440هـ، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمشاركة عدد من الداعيات في مسجد قباء.

ففي ثاني أيام الملتقى، ترأست صباح بنت محمد أمان الجامي، الندوة العلمية تحت عنوان "الحق المبين"؛ حيث تلقي المحور الأول زينب القصير بعنوان: "قل آمنت بالله ثم استقم"، وتلقي المحور الثاني الأستاذة إيمان الشلفان بعنوان "أسباب الثبات على الدين".

أما الندوة العلمية الثانية فتديرها الدكتورة عزيزة الصاعدي تحت عنوان "على الصراط"، وتلقي المحور الأول فيها الأستاذة لمياء القزلان بعنوان "وجوب لزوم السنة"، وتلقي المحور الثاني الدكتورة مريم باقازي بعنوان "موقف المسلم عند وقوع الفتن".

ويختتم الملتقى مساء يوم غد السبت حيث تدير الندوة العلمية الأولى الدكتورة عزيزة الصاعدي، التي تنطلق تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتحت عنوان "التربية والتقنية"، وتلقي المحور الأول الدكتورة سلطانة بنت عبدالعزيز آل الشيخ بعنوان "عناية الإسلام بالفكر"، وتلقي المحور الثاني من محاور الندوة الدكتورة بركة الطلحي بعنوان "تربية النشء على الوسطية".

فيما تدير الندوة الثانية والأخيرة الدكتورة بركة الطلحي، والتي ستكون تحت عنوان "العواصم"؛ حيث تلقي المحور الأول الدكتورة مريم باقازي بعنوان "وصية مودع: عليكم بسنتي"، وتلقي المحور الثاني للندوة الأستاذة إيمان الشلفان بعنوان "أثر السنة في تحقيق الوسطية".

يشار إلى أن الملتقى حظي بمشاركة واسعة من النساء زائرات مسجد قباء ومن أهالي المدينة المنورة، وتم ترجمة الندوات بثلاث لغات عالمية، إلى جانب إقامة معرض للكتب والمنشورات التي تصدرها الوزارة في مجال الأمن الفكري.

ويأتي هذا الملتقى في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة لنشر الوسطية والاعتدال في إطار توجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مواكبة لنهج هذه الدولة المباركة في الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصير الناس بأمور دينهم.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
07:12 PM

"الإسلامية" تُواصل تنظيم أكبر ملتقى نسائي "دين الوسطية والاعتدال" بمسجد قباء

لليوم الثاني في إطار رسالة الوزارة لنشر الوسطية بتوجيهات آل الشيخ

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عبدالله العنزي - الرياض
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تُواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها بمنطقة المدينة المنورة- تنظيم أكبر ملتقى دعوي نسائي تحت عنوان "دين الوسطية والاعتدال"، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الخميس، ويختتم يوم غد السبت التاسع عشر من شهر شوال 1440هـ، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمشاركة عدد من الداعيات في مسجد قباء.

ففي ثاني أيام الملتقى، ترأست صباح بنت محمد أمان الجامي، الندوة العلمية تحت عنوان "الحق المبين"؛ حيث تلقي المحور الأول زينب القصير بعنوان: "قل آمنت بالله ثم استقم"، وتلقي المحور الثاني الأستاذة إيمان الشلفان بعنوان "أسباب الثبات على الدين".

أما الندوة العلمية الثانية فتديرها الدكتورة عزيزة الصاعدي تحت عنوان "على الصراط"، وتلقي المحور الأول فيها الأستاذة لمياء القزلان بعنوان "وجوب لزوم السنة"، وتلقي المحور الثاني الدكتورة مريم باقازي بعنوان "موقف المسلم عند وقوع الفتن".

ويختتم الملتقى مساء يوم غد السبت حيث تدير الندوة العلمية الأولى الدكتورة عزيزة الصاعدي، التي تنطلق تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتحت عنوان "التربية والتقنية"، وتلقي المحور الأول الدكتورة سلطانة بنت عبدالعزيز آل الشيخ بعنوان "عناية الإسلام بالفكر"، وتلقي المحور الثاني من محاور الندوة الدكتورة بركة الطلحي بعنوان "تربية النشء على الوسطية".

فيما تدير الندوة الثانية والأخيرة الدكتورة بركة الطلحي، والتي ستكون تحت عنوان "العواصم"؛ حيث تلقي المحور الأول الدكتورة مريم باقازي بعنوان "وصية مودع: عليكم بسنتي"، وتلقي المحور الثاني للندوة الأستاذة إيمان الشلفان بعنوان "أثر السنة في تحقيق الوسطية".

يشار إلى أن الملتقى حظي بمشاركة واسعة من النساء زائرات مسجد قباء ومن أهالي المدينة المنورة، وتم ترجمة الندوات بثلاث لغات عالمية، إلى جانب إقامة معرض للكتب والمنشورات التي تصدرها الوزارة في مجال الأمن الفكري.

ويأتي هذا الملتقى في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة لنشر الوسطية والاعتدال في إطار توجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مواكبة لنهج هذه الدولة المباركة في الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصير الناس بأمور دينهم.

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