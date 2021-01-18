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سرقا سيارات واستخدماها في ارتكاب الجرائم.. الجانيان في قبضة شرطة الرياض

"الكريديس": اتخذت بحقهما كل الإجراءات الأولية النظامية إحالتهما إلى النيابة العامة

نجحت شرطة الرياض في ضبط مواطنين اثنين تورطا في سرقة مركبات واستخدامها في ارتكاب جرائم وسرقة ما بداخل السيارات من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية.

تفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَين في العقد الثاني من العمر، تورطا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة مركبات واستخدامها في ارتكاب جرائم كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وذلك في عدد من أحياء مدينة الرياض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كل الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سرقا سيارات واستخدماها في ارتكاب الجرائم.. الجانيان في قبضة شرطة الرياض
سبق

نجحت شرطة الرياض في ضبط مواطنين اثنين تورطا في سرقة مركبات واستخدامها في ارتكاب جرائم وسرقة ما بداخل السيارات من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية.

تفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَين في العقد الثاني من العمر، تورطا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة مركبات واستخدامها في ارتكاب جرائم كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وذلك في عدد من أحياء مدينة الرياض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كل الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
03:54 PM

سرقا سيارات واستخدماها في ارتكاب الجرائم.. الجانيان في قبضة شرطة الرياض

"الكريديس": اتخذت بحقهما كل الإجراءات الأولية النظامية إحالتهما إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نجحت شرطة الرياض في ضبط مواطنين اثنين تورطا في سرقة مركبات واستخدامها في ارتكاب جرائم وسرقة ما بداخل السيارات من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية.

تفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَين في العقد الثاني من العمر، تورطا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة مركبات واستخدامها في ارتكاب جرائم كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وذلك في عدد من أحياء مدينة الرياض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كل الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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