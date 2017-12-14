بـ"التعاون".. النصر ينتصر بهدفين ويتصدّر الدوري

في الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تصوير: ماجد البقمي

تصدر فريق النصر الأول لكرة القدم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تغلبه على التعاون بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 11 في لقاءٍ أُقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ورفع النصر رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأول، وجاء التعاون خامسًا بـ19 نقطة.

المباراة:

شهدت أول عشر دقائق سيطرة نصراوية، وأضاع موسى والغنام أخطر الفرص بعد تسديدتين لم يكتب لهما النجاح.

الدقيقة 18 سيدريك اميسي يسجل هدف التعاون بعد تمريرة طولية من نيلدو راموس داخل منطقة الجزاء، حاول براد جونز الإمساك بها لكن الكرة سقطت ووصلت إلى سيدريك اميسي، الذي وضعها في الزاوية هدفًا أولَ.

نجح النصر عند الدقيقة 31 في تسجيل هدف التعادل عن طريق جوليانو، بعد كرة عرضية من نور الدين مرابط وصلت لجوليانو سددها، تصدى لها الحارس كاسيو، لكنها عادت وسددها مرة أخرى في الشباك.

كاد التعاون أن يعود للتقدّم من جديد في الدقيقة 32، ولكن تسديدة هيلدون راموس مرّت بجوار المرمى، ردّ عليها نور الدين سريعًا بتسديدة قوية تصدّى لها كاسيو بكل براعة.

ومن كرة عرضية في الدقيقة 38 سجل عبدالفتاح آدم الهدف الثاني للنصر، بعد كرة وضعها بقدمه على يمين الحارس كاسيو.

بدأ الشوط الثاني باندفاع تعاوني بحثًا عن هدف التعادل، لكن هجماته لم يُكتب لها النجاح.

وفي الدقيقة 59 تحصل النصر على خطأ سدّده جوليانو مرّت بجوار المرمى.

وعند الدقيقة 80 تحصل التعاون على خطأ سدده هيلدون راموس، ارتطمت في القائم وعادت فأكملها اميسي، لكنها في يد الحارس براد جونز.

وفي الدقيقة 81 أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدالله العليان بعد إعاقته لبيتروس.