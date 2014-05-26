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"هيئة الأدب" تترجم الدوريات الأكاديمية العالمية"

لتعزيز المحتوى المعرفي العربي ومساعدة الباحثين

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم إطلاق المسار الثاني من مبادرة ترجم وهي مشروع "ترجمة الدوريات الأكاديمية" الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى إثراء المحتوى المعرفي العربي من خلال ترجمة الدوريات الأكاديمية في المجالات الثقافية والاجتماعية والإنسانية، ونشرها عبر المنصة الإلكترونية لمبادرة "ترجم" https://lpt.moc.gov.sa/ar/tarjim.

ويمر مشروع "ترجمة الدوريات الأكاديمية" بثلاث مراحل رئيسة، يتمثل الأول في تحديد الدوريات الأكاديمية ذات القيمة العلمية والثقافية العالية، ثم ترجمتها إلى اللغة العربية كمرحلةٍ ثانية، وتختم ثالث مراحلها بنشرها على منصة "ترجم" لتكون متاحة للباحثين العرب في كل مكان ليتمكنوا من مواكبة نظرائهم في العالم في البحث العلمي.

ويهدف المشروع إلى ردم الهوة البحثية بين العالم العربية وبقية دول العالم عن طريق إتاحة آخر ما توصل إليه البحث العلمي في المجالات الإنسانية والاجتماعية والثقافية باللغة العربية من خلال ترجمة أفضل الدوريات الأكاديمية العالمية، وذلك من أجل تعزيز المحتوى المعرفي العربي، ومساعدة الباحثين والمهتمين على متابعة النتاج العلمي العالمي، وتوفير مصادر بحثية محدّثة باللغة العربية.

يذكر أن مبادرة "ترجم" كانت قد أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في 30 سبتمبر من العام الماضي تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للترجمة، وتعد واحدةً من حزمة المبادرات الأولى التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل إطلاق رؤيتها وتوجهاتها.

وتهدف المبادرة إلى إثراء المحتوى العربي بالمواد المترجمة من لغات العالم، ونشر المؤلفات العربية إلى العالم بجودة عالية؛ لخدمة اللغة العربية عن طريق الترجمة منها وإليها. إضافةً إلى خدمة الباحثين والدارسين باللغة العربية عبر توفيرها لموادٍ مترجمة ذات أهمية، وذلك دعماً لجهود التبادل الثقافي الدولي.

هيئة الأدب والنشر والترجمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الأدب" تترجم الدوريات الأكاديمية العالمية"
سبق

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم إطلاق المسار الثاني من مبادرة ترجم وهي مشروع "ترجمة الدوريات الأكاديمية" الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى إثراء المحتوى المعرفي العربي من خلال ترجمة الدوريات الأكاديمية في المجالات الثقافية والاجتماعية والإنسانية، ونشرها عبر المنصة الإلكترونية لمبادرة "ترجم" https://lpt.moc.gov.sa/ar/tarjim.

ويمر مشروع "ترجمة الدوريات الأكاديمية" بثلاث مراحل رئيسة، يتمثل الأول في تحديد الدوريات الأكاديمية ذات القيمة العلمية والثقافية العالية، ثم ترجمتها إلى اللغة العربية كمرحلةٍ ثانية، وتختم ثالث مراحلها بنشرها على منصة "ترجم" لتكون متاحة للباحثين العرب في كل مكان ليتمكنوا من مواكبة نظرائهم في العالم في البحث العلمي.

ويهدف المشروع إلى ردم الهوة البحثية بين العالم العربية وبقية دول العالم عن طريق إتاحة آخر ما توصل إليه البحث العلمي في المجالات الإنسانية والاجتماعية والثقافية باللغة العربية من خلال ترجمة أفضل الدوريات الأكاديمية العالمية، وذلك من أجل تعزيز المحتوى المعرفي العربي، ومساعدة الباحثين والمهتمين على متابعة النتاج العلمي العالمي، وتوفير مصادر بحثية محدّثة باللغة العربية.

يذكر أن مبادرة "ترجم" كانت قد أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في 30 سبتمبر من العام الماضي تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للترجمة، وتعد واحدةً من حزمة المبادرات الأولى التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل إطلاق رؤيتها وتوجهاتها.

وتهدف المبادرة إلى إثراء المحتوى العربي بالمواد المترجمة من لغات العالم، ونشر المؤلفات العربية إلى العالم بجودة عالية؛ لخدمة اللغة العربية عن طريق الترجمة منها وإليها. إضافةً إلى خدمة الباحثين والدارسين باللغة العربية عبر توفيرها لموادٍ مترجمة ذات أهمية، وذلك دعماً لجهود التبادل الثقافي الدولي.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
02:32 PM

"هيئة الأدب" تترجم الدوريات الأكاديمية العالمية"

لتعزيز المحتوى المعرفي العربي ومساعدة الباحثين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم إطلاق المسار الثاني من مبادرة ترجم وهي مشروع "ترجمة الدوريات الأكاديمية" الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى إثراء المحتوى المعرفي العربي من خلال ترجمة الدوريات الأكاديمية في المجالات الثقافية والاجتماعية والإنسانية، ونشرها عبر المنصة الإلكترونية لمبادرة "ترجم" https://lpt.moc.gov.sa/ar/tarjim.

ويمر مشروع "ترجمة الدوريات الأكاديمية" بثلاث مراحل رئيسة، يتمثل الأول في تحديد الدوريات الأكاديمية ذات القيمة العلمية والثقافية العالية، ثم ترجمتها إلى اللغة العربية كمرحلةٍ ثانية، وتختم ثالث مراحلها بنشرها على منصة "ترجم" لتكون متاحة للباحثين العرب في كل مكان ليتمكنوا من مواكبة نظرائهم في العالم في البحث العلمي.

ويهدف المشروع إلى ردم الهوة البحثية بين العالم العربية وبقية دول العالم عن طريق إتاحة آخر ما توصل إليه البحث العلمي في المجالات الإنسانية والاجتماعية والثقافية باللغة العربية من خلال ترجمة أفضل الدوريات الأكاديمية العالمية، وذلك من أجل تعزيز المحتوى المعرفي العربي، ومساعدة الباحثين والمهتمين على متابعة النتاج العلمي العالمي، وتوفير مصادر بحثية محدّثة باللغة العربية.

يذكر أن مبادرة "ترجم" كانت قد أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في 30 سبتمبر من العام الماضي تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للترجمة، وتعد واحدةً من حزمة المبادرات الأولى التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل إطلاق رؤيتها وتوجهاتها.

وتهدف المبادرة إلى إثراء المحتوى العربي بالمواد المترجمة من لغات العالم، ونشر المؤلفات العربية إلى العالم بجودة عالية؛ لخدمة اللغة العربية عن طريق الترجمة منها وإليها. إضافةً إلى خدمة الباحثين والدارسين باللغة العربية عبر توفيرها لموادٍ مترجمة ذات أهمية، وذلك دعماً لجهود التبادل الثقافي الدولي.

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