علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض، قبضت على شاب تحدث بعبارات مثيرة للعنصرية، خلال حديث له عبر برنامج "سناب شات"، عن موسم الرياض.
مصادر: القبض على شاب تحدّث بعنصرية عن موسم الرياض
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض، قبضت على شاب تحدث بعبارات مثيرة للعنصرية، خلال حديث له عبر برنامج "سناب شات"، عن موسم الرياض.موسم الرياض الجهات الأمنية سناب شات
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مصادر: القبض على شاب تحدّث بعنصرية عن موسم الرياضعبدالله البرقاوي سبق 2019-10-20
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
02:59 PM
مصادر: القبض على شاب تحدّث بعنصرية عن موسم الرياض
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض، قبضت على شاب تحدث بعبارات مثيرة للعنصرية، خلال حديث له عبر برنامج "سناب شات"، عن موسم الرياض.
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