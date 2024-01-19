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وزير العدل: نقل اختصاص النظر في مخالفات حماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع إلى الدوائر والمحاكم التجارية

"الصمعاني": ابتداء من الأول من شهر جمادى الآخرة.. وحصر القضايا كافة المقيدة لدى الهيئة

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميمًا ينص على أن يباشر القضاء العام من خلال الدوائر والمحاكم التجارية اختصاصات النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع، وذلك ابتداء من الأول من شهر جمادى الآخرة المقبل، على أن تنظر تلك القضايا في المحاكم التجارية المكونة من ثلاثة قضاة، والدوائر التجارية في المحاكم العامة في مناطق السعودية كافة، في حين تستمر لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع بإنهاء القضايا المقيدة لديها قبل هذا التاريخ.

وتفصيلاً، تضمن قرار الوزير تدريب القضاة المعنيين بالنظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع في الدوائر والمحاكم التجارية، وحصر القضايا كافة المقيدة لدى الهيئة، وتوفير المبادئ القضائية الدولية في الملكية الفكرية بعد ترجمتها، وجمع السوابق القضائية لأعمال اللجان وتدوينها وفقًا للنموذج المخصص لذلك، وإيقاف استقبال الدعاوى الجديدة قبل أسبوعين من تنفيذ القرار في الأول من الشهر المقبل.

يُشار إلى أن مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع كانت تُنظر من خلال لجنتين شبه قضائيتَيْن، شُكِّلتا للنظر في المخالفات والمطالبات الناشئة من تطبيق النظامَين، الأولى لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للإدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وتختص بالنظر في المطالبات المدنية والجزائية أو القرارات الإدارية الناتجة من تطبيق النظام. أما الثانية فكانت لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف التي تختص بالنظر في الدعاوى والمطالبات أو القرارات الإدارية؛ إذ تختص بإيقاع الغرامة المالية بما لا يزيد على 100 ألف ريال.

وزارة العدل وزير العدل وليد الصمعاني

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وزير العدل: نقل اختصاص النظر في مخالفات حماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع إلى الدوائر والمحاكم التجارية
سبق

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميمًا ينص على أن يباشر القضاء العام من خلال الدوائر والمحاكم التجارية اختصاصات النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع، وذلك ابتداء من الأول من شهر جمادى الآخرة المقبل، على أن تنظر تلك القضايا في المحاكم التجارية المكونة من ثلاثة قضاة، والدوائر التجارية في المحاكم العامة في مناطق السعودية كافة، في حين تستمر لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع بإنهاء القضايا المقيدة لديها قبل هذا التاريخ.

وتفصيلاً، تضمن قرار الوزير تدريب القضاة المعنيين بالنظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع في الدوائر والمحاكم التجارية، وحصر القضايا كافة المقيدة لدى الهيئة، وتوفير المبادئ القضائية الدولية في الملكية الفكرية بعد ترجمتها، وجمع السوابق القضائية لأعمال اللجان وتدوينها وفقًا للنموذج المخصص لذلك، وإيقاف استقبال الدعاوى الجديدة قبل أسبوعين من تنفيذ القرار في الأول من الشهر المقبل.

يُشار إلى أن مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع كانت تُنظر من خلال لجنتين شبه قضائيتَيْن، شُكِّلتا للنظر في المخالفات والمطالبات الناشئة من تطبيق النظامَين، الأولى لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للإدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وتختص بالنظر في المطالبات المدنية والجزائية أو القرارات الإدارية الناتجة من تطبيق النظام. أما الثانية فكانت لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف التي تختص بالنظر في الدعاوى والمطالبات أو القرارات الإدارية؛ إذ تختص بإيقاع الغرامة المالية بما لا يزيد على 100 ألف ريال.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
12:36 AM

وزير العدل: نقل اختصاص النظر في مخالفات حماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع إلى الدوائر والمحاكم التجارية

"الصمعاني": ابتداء من الأول من شهر جمادى الآخرة.. وحصر القضايا كافة المقيدة لدى الهيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميمًا ينص على أن يباشر القضاء العام من خلال الدوائر والمحاكم التجارية اختصاصات النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع، وذلك ابتداء من الأول من شهر جمادى الآخرة المقبل، على أن تنظر تلك القضايا في المحاكم التجارية المكونة من ثلاثة قضاة، والدوائر التجارية في المحاكم العامة في مناطق السعودية كافة، في حين تستمر لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع بإنهاء القضايا المقيدة لديها قبل هذا التاريخ.

وتفصيلاً، تضمن قرار الوزير تدريب القضاة المعنيين بالنظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع في الدوائر والمحاكم التجارية، وحصر القضايا كافة المقيدة لدى الهيئة، وتوفير المبادئ القضائية الدولية في الملكية الفكرية بعد ترجمتها، وجمع السوابق القضائية لأعمال اللجان وتدوينها وفقًا للنموذج المخصص لذلك، وإيقاف استقبال الدعاوى الجديدة قبل أسبوعين من تنفيذ القرار في الأول من الشهر المقبل.

يُشار إلى أن مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع كانت تُنظر من خلال لجنتين شبه قضائيتَيْن، شُكِّلتا للنظر في المخالفات والمطالبات الناشئة من تطبيق النظامَين، الأولى لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للإدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وتختص بالنظر في المطالبات المدنية والجزائية أو القرارات الإدارية الناتجة من تطبيق النظام. أما الثانية فكانت لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف التي تختص بالنظر في الدعاوى والمطالبات أو القرارات الإدارية؛ إذ تختص بإيقاع الغرامة المالية بما لا يزيد على 100 ألف ريال.

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