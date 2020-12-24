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"الأرصاد": سماء غائمة قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة

سُحُب رعدية ممطرة وتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة، كذلك لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 40كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة
سبق

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة، كذلك لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 40كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
08:23 AM

"الأرصاد": سماء غائمة قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة

سُحُب رعدية ممطرة وتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة، كذلك لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 40كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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