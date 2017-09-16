"العسيري" يرزق بـ "بدر"

رزق سلمان نافع محمد آل سلطان العسيري أحد أفراد أمن الطرق بشرورة بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته بدر. جعله الله من مواليد السعادة.
رزق سلمان نافع محمد آل سلطان العسيري أحد أفراد أمن الطرق بشرورة بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته بدر. جعله الله من مواليد السعادة.
رزق سلمان نافع محمد آل سلطان العسيري أحد أفراد أمن الطرق بشرورة بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته بدر. جعله الله من مواليد السعادة.
رزق سلمان نافع محمد آل سلطان العسيري أحد أفراد أمن الطرق بشرورة بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته بدر. جعله الله من مواليد السعادة.