شاهد بالفيديو.. الأمطار تغمر أحياء الطائف وتسيل عددًا من الأودية

ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والهطول مستمرًا

تصوير- ماجد عسيري: تشهد الطائف حاليًا أمطارًا تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة؛ حيث تهطل في هذه الأثناء أمطار على وسط المحافظة والشفا وسط عواصف رعدية.

وشهدت الأمطار أحياء محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وتركزت الأمطار على وسط المحافظة، فيما سالت على إثرها العديد من الأودية، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرًا.

وكانت الجهات المعنية، قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.