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شاهد بالفيديو.. الأمطار تغمر أحياء الطائف وتسيل عددًا من الأودية

ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والهطول مستمرًا

تصوير- ماجد عسيري: تشهد الطائف حاليًا أمطارًا تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة؛ حيث تهطل في هذه الأثناء أمطار على وسط المحافظة والشفا وسط عواصف رعدية.

وشهدت الأمطار أحياء محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وتركزت الأمطار على وسط المحافظة، فيما سالت على إثرها العديد من الأودية، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرًا.

وكانت الجهات المعنية، قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

الطائف أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بالفيديو.. الأمطار تغمر أحياء الطائف وتسيل عددًا من الأودية
سبق

تصوير- ماجد عسيري: تشهد الطائف حاليًا أمطارًا تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة؛ حيث تهطل في هذه الأثناء أمطار على وسط المحافظة والشفا وسط عواصف رعدية.

وشهدت الأمطار أحياء محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وتركزت الأمطار على وسط المحافظة، فيما سالت على إثرها العديد من الأودية، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرًا.

وكانت الجهات المعنية، قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
04:20 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
06:40 PM

شاهد بالفيديو.. الأمطار تغمر أحياء الطائف وتسيل عددًا من الأودية

ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والهطول مستمرًا

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
1
4,151

تصوير- ماجد عسيري: تشهد الطائف حاليًا أمطارًا تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة؛ حيث تهطل في هذه الأثناء أمطار على وسط المحافظة والشفا وسط عواصف رعدية.

وشهدت الأمطار أحياء محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وتركزت الأمطار على وسط المحافظة، فيما سالت على إثرها العديد من الأودية، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرًا.

وكانت الجهات المعنية، قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

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