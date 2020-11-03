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الانتخابات الأمريكية .. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في 10 ولايات

بعد أن أدلى نحو 100 مليون بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد

تجري اليوم عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، فقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في كل من ولايات "بنسيلفانيا، وفرجينيا، وكونيتيكيت، وإنديانا، وكنتاكي، ونيوجيرزي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وفرجينيا".

وأشار الموقع إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يفوز بأصوات ديكسفل نوتش بولاية نيوهامشير، بينما يفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بـ16 صوت في ميلزفيلد التابعة لنيوهامشير، في حين حصل "بايدن" فيها على خمسة أصوات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الانتخابات الأمريكية .. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في 10 ولايات
سبق

تجري اليوم عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، فقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في كل من ولايات "بنسيلفانيا، وفرجينيا، وكونيتيكيت، وإنديانا، وكنتاكي، ونيوجيرزي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وفرجينيا".

وأشار الموقع إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يفوز بأصوات ديكسفل نوتش بولاية نيوهامشير، بينما يفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بـ16 صوت في ميلزفيلد التابعة لنيوهامشير، في حين حصل "بايدن" فيها على خمسة أصوات.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
03:34 PM

الانتخابات الأمريكية .. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في 10 ولايات

بعد أن أدلى نحو 100 مليون بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجري اليوم عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، فقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في كل من ولايات "بنسيلفانيا، وفرجينيا، وكونيتيكيت، وإنديانا، وكنتاكي، ونيوجيرزي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وفرجينيا".

وأشار الموقع إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يفوز بأصوات ديكسفل نوتش بولاية نيوهامشير، بينما يفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بـ16 صوت في ميلزفيلد التابعة لنيوهامشير، في حين حصل "بايدن" فيها على خمسة أصوات.

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