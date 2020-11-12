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وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع نظرائه ببريطانيا وجنوب أفريقيا

عبر اتصالين هاتفيين اليوم

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور.

وبحث الطرفان خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع نظرائه ببريطانيا وجنوب أفريقيا
سبق

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور.

وبحث الطرفان خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
06:32 PM

وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع نظرائه ببريطانيا وجنوب أفريقيا

عبر اتصالين هاتفيين اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور.

وبحث الطرفان خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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