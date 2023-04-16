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آخر 24 ساعة.. 234 حالة وفاة و3448 إصابة بكورونا في روسيا

إجمالي الوفيات 232 حالة وعدد الإصابات يصل إلى 27938 حالة

أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 232 حالة.

وكشف المركز عن تسجيل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل الإجمالي إلى 27938 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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آخر 24 ساعة.. 234 حالة وفاة و3448 إصابة بكورونا في روسيا
سبق

أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 232 حالة.

وكشف المركز عن تسجيل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل الإجمالي إلى 27938 حالة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
11:23 AM

آخر 24 ساعة.. 234 حالة وفاة و3448 إصابة بكورونا في روسيا

إجمالي الوفيات 232 حالة وعدد الإصابات يصل إلى 27938 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 232 حالة.

وكشف المركز عن تسجيل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل الإجمالي إلى 27938 حالة.

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