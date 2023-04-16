آخر 24 ساعة.. 234 حالة وفاة و3448 إصابة بكورونا في روسيا

أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 232 حالة.
وكشف المركز عن تسجيل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل الإجمالي إلى 27938 حالة.
أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 232 حالة.
وكشف المركز عن تسجيل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل الإجمالي إلى 27938 حالة.روسيا فيروس كورونا الجديد
أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 232 حالة.
وكشف المركز عن تسجيل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل الإجمالي إلى 27938 حالة.
أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 232 حالة.
وكشف المركز عن تسجيل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل الإجمالي إلى 27938 حالة.