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شاهد.. "تنمية الأفلاج" تزفّ 280 شاباً وفتاةً لسوق العمل والقطاع الخيري

خلال حفل اختتام 4 برامج تدريبية بحضور الأهالي ومسؤولي الجهات الحكومية والخيرية

زفّت لجنة تنمية الأفلاج 280 شاباً وفتاةً لسوق العمل والقطاع الخيري، خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس بمناسبة نجاح البرامج التدريبية "مهنتي، وأضواء، والإرشاد الأسري، وملتقى القيادات الاجتماعية 2" بمقر اللجنة.

وشهد الحفل حضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج معجب الكبيري، ورئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، ووفد من شركة ركين للاستشارات وبناء القدرات وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخيرية وسط حضور كبير من الأهالي.

وتنوعت فقرات الحفل التي تحدث خلالها رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان عن برامج اللجنة وكياناتها والبرامج التدريبية والتطوعية والاجتماعية التي تقدمها، مثمناً في الوقت نفسه لكل من دعم وشارك في إنجاح تلك البرامج التي تؤهل الشباب والفتيات لسوق العمل بعد اكتساب المهارات الأساسية المطلوبة.

واختتم الحفل بتكريم المشاركين والمتدربين والداعمين.

يُذكر أن لجنة تنمية الأفلاج سعت في تحقيق طموح المملكة وتطلعات رؤية الوطن 2030 في رفع نسبة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع، فسخّرت جهودها، وفتحت التسجيل في عدد من المجالات في كياناتها المتعددة حتى فاق عدد المتطوعين والمتطوعات بها 400 شخص.

لجنة تنمية الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "تنمية الأفلاج" تزفّ 280 شاباً وفتاةً لسوق العمل والقطاع الخيري
سبق

زفّت لجنة تنمية الأفلاج 280 شاباً وفتاةً لسوق العمل والقطاع الخيري، خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس بمناسبة نجاح البرامج التدريبية "مهنتي، وأضواء، والإرشاد الأسري، وملتقى القيادات الاجتماعية 2" بمقر اللجنة.

وشهد الحفل حضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج معجب الكبيري، ورئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، ووفد من شركة ركين للاستشارات وبناء القدرات وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخيرية وسط حضور كبير من الأهالي.

وتنوعت فقرات الحفل التي تحدث خلالها رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان عن برامج اللجنة وكياناتها والبرامج التدريبية والتطوعية والاجتماعية التي تقدمها، مثمناً في الوقت نفسه لكل من دعم وشارك في إنجاح تلك البرامج التي تؤهل الشباب والفتيات لسوق العمل بعد اكتساب المهارات الأساسية المطلوبة.

واختتم الحفل بتكريم المشاركين والمتدربين والداعمين.

يُذكر أن لجنة تنمية الأفلاج سعت في تحقيق طموح المملكة وتطلعات رؤية الوطن 2030 في رفع نسبة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع، فسخّرت جهودها، وفتحت التسجيل في عدد من المجالات في كياناتها المتعددة حتى فاق عدد المتطوعين والمتطوعات بها 400 شخص.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
02:11 PM

شاهد.. "تنمية الأفلاج" تزفّ 280 شاباً وفتاةً لسوق العمل والقطاع الخيري

خلال حفل اختتام 4 برامج تدريبية بحضور الأهالي ومسؤولي الجهات الحكومية والخيرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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زفّت لجنة تنمية الأفلاج 280 شاباً وفتاةً لسوق العمل والقطاع الخيري، خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس بمناسبة نجاح البرامج التدريبية "مهنتي، وأضواء، والإرشاد الأسري، وملتقى القيادات الاجتماعية 2" بمقر اللجنة.

وشهد الحفل حضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج معجب الكبيري، ورئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، ووفد من شركة ركين للاستشارات وبناء القدرات وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخيرية وسط حضور كبير من الأهالي.

وتنوعت فقرات الحفل التي تحدث خلالها رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان عن برامج اللجنة وكياناتها والبرامج التدريبية والتطوعية والاجتماعية التي تقدمها، مثمناً في الوقت نفسه لكل من دعم وشارك في إنجاح تلك البرامج التي تؤهل الشباب والفتيات لسوق العمل بعد اكتساب المهارات الأساسية المطلوبة.

واختتم الحفل بتكريم المشاركين والمتدربين والداعمين.

يُذكر أن لجنة تنمية الأفلاج سعت في تحقيق طموح المملكة وتطلعات رؤية الوطن 2030 في رفع نسبة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع، فسخّرت جهودها، وفتحت التسجيل في عدد من المجالات في كياناتها المتعددة حتى فاق عدد المتطوعين والمتطوعات بها 400 شخص.

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