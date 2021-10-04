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"الأرصاد" في تنبيه متقدم للشرقية: أمطار غزيرة وتدنٍّ للرؤية

مصحوبة بزخات من البرد ورياح هابطة.. والحالة تستمر للعاشرة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا يحذر فيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على كل من مدن: (المنطقة الشرقية، البطحاء، الشيبة، العديد، ذعبلوتن، عردة).

وقال المركز: تبدأ الحالة الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

وتوقع المركز أمس الأحد، تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية في بحر عمان؛ حيث يُتوقع تكوّن منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، تُصحَب غالبًا بزخات من البرد ورياح هابطة تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ س، وتؤدي إلى إثارة الغبار.

وأضاف المركز، أن التأثير بالمنخفض يبدأ اعتبارًا من يومي الاثنين والثلاثاء على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (منفذ بطحاء، سلوى، حرض) بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء إلى أجزاء من منطقة الرياض (حوطة بني تميم، ليلى)، ومن ثم على (وادي الدواسر، السليل).

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع إلى توخي الحيطة؛ وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من الاثنين حتى يوم الجمعة القادم على مناطق: (الرياض، والمنطقة الشرقية، وعسير، ونجران، ومكة المكرمة) يصاحبها رياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" في تنبيه متقدم للشرقية: أمطار غزيرة وتدنٍّ للرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا يحذر فيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على كل من مدن: (المنطقة الشرقية، البطحاء، الشيبة، العديد، ذعبلوتن، عردة).

وقال المركز: تبدأ الحالة الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

وتوقع المركز أمس الأحد، تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية في بحر عمان؛ حيث يُتوقع تكوّن منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، تُصحَب غالبًا بزخات من البرد ورياح هابطة تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ س، وتؤدي إلى إثارة الغبار.

وأضاف المركز، أن التأثير بالمنخفض يبدأ اعتبارًا من يومي الاثنين والثلاثاء على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (منفذ بطحاء، سلوى، حرض) بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء إلى أجزاء من منطقة الرياض (حوطة بني تميم، ليلى)، ومن ثم على (وادي الدواسر، السليل).

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع إلى توخي الحيطة؛ وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من الاثنين حتى يوم الجمعة القادم على مناطق: (الرياض، والمنطقة الشرقية، وعسير، ونجران، ومكة المكرمة) يصاحبها رياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
02:11 PM

"الأرصاد" في تنبيه متقدم للشرقية: أمطار غزيرة وتدنٍّ للرؤية

مصحوبة بزخات من البرد ورياح هابطة.. والحالة تستمر للعاشرة مساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا يحذر فيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على كل من مدن: (المنطقة الشرقية، البطحاء، الشيبة، العديد، ذعبلوتن، عردة).

وقال المركز: تبدأ الحالة الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

وتوقع المركز أمس الأحد، تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية في بحر عمان؛ حيث يُتوقع تكوّن منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، تُصحَب غالبًا بزخات من البرد ورياح هابطة تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ س، وتؤدي إلى إثارة الغبار.

وأضاف المركز، أن التأثير بالمنخفض يبدأ اعتبارًا من يومي الاثنين والثلاثاء على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (منفذ بطحاء، سلوى، حرض) بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء إلى أجزاء من منطقة الرياض (حوطة بني تميم، ليلى)، ومن ثم على (وادي الدواسر، السليل).

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع إلى توخي الحيطة؛ وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من الاثنين حتى يوم الجمعة القادم على مناطق: (الرياض، والمنطقة الشرقية، وعسير، ونجران، ومكة المكرمة) يصاحبها رياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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