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"الفتح" يشتري عقد "ماكسيم كوفال" لثلاثة مواسم مقبلة

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التوقيع مع الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال، بعد شراء عقده من دينمو كييف لتمثيل الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة ثلاث سنوات.
وجاء شراء عقد اللاعب صاحب الـ26 عاماً بعد المستويات المميزة مع "الفتح" في الموسم الماضي.

من جانبه، عبر "كوفال" عن سعادته بالتوقيع مع نادي الفتح، موضحاً أن البيئة الرياضية الجذابة التي وجدها في الفتح، ومحبة الجماهير له كانا وراء قرار استمراره مع الفريق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفتح" يشتري عقد "ماكسيم كوفال" لثلاثة مواسم مقبلة
سبق

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التوقيع مع الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال، بعد شراء عقده من دينمو كييف لتمثيل الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة ثلاث سنوات.
وجاء شراء عقد اللاعب صاحب الـ26 عاماً بعد المستويات المميزة مع "الفتح" في الموسم الماضي.

من جانبه، عبر "كوفال" عن سعادته بالتوقيع مع نادي الفتح، موضحاً أن البيئة الرياضية الجذابة التي وجدها في الفتح، ومحبة الجماهير له كانا وراء قرار استمراره مع الفريق.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
07:59 PM

"الفتح" يشتري عقد "ماكسيم كوفال" لثلاثة مواسم مقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التوقيع مع الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال، بعد شراء عقده من دينمو كييف لتمثيل الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة ثلاث سنوات.
وجاء شراء عقد اللاعب صاحب الـ26 عاماً بعد المستويات المميزة مع "الفتح" في الموسم الماضي.

من جانبه، عبر "كوفال" عن سعادته بالتوقيع مع نادي الفتح، موضحاً أن البيئة الرياضية الجذابة التي وجدها في الفتح، ومحبة الجماهير له كانا وراء قرار استمراره مع الفريق.

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