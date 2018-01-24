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إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين زاولا نشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية

"الغذاء والدواء" تحسم الجدل وتغرّم مصنع المياه مخفّض نسبة الصوديوم

بعد ترويجه معلومات مضللة للمستهلكين عن النسبة عبر برامج التواصل

فرضت هيئة الغذاء والدواء غرامة مالية على أحد مصانع المياه بعد مخالفته بترويج إعلان مضلل عبر برامج التواصل معلناً عن عزمه خفض نسبة الصوديوم في مياه المصنع إرضاءً لرغبة العميل بحسب الإعلان.

وتفصيلاً، أوضحت هيئة ‏‎الغذاء والدواء أنها قامت بمخالفة مصنع للمياه نشر إعلاناً يحتوي على معلومات مضللة للمستهلكين عن نسبة الصوديوم، وفرضت عليه غرامة مالية وفقاً لنظام الغذاء.

وكانت "سبق" قد تناولت موضوع المصنع الذي يعتزم خفض نسبة الصوديوم، ونشرت تحقيقاً موسعاً تبين فيه خطورة المياه المعبأة قليلة الصوديوم؛ ومدعمة ما نشرته بتقارير وأقوال خبراء ومختصين.

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"الغذاء والدواء" تحسم الجدل وتغرّم مصنع المياه مخفّض نسبة الصوديوم
سبق

فرضت هيئة الغذاء والدواء غرامة مالية على أحد مصانع المياه بعد مخالفته بترويج إعلان مضلل عبر برامج التواصل معلناً عن عزمه خفض نسبة الصوديوم في مياه المصنع إرضاءً لرغبة العميل بحسب الإعلان.

وتفصيلاً، أوضحت هيئة ‏‎الغذاء والدواء أنها قامت بمخالفة مصنع للمياه نشر إعلاناً يحتوي على معلومات مضللة للمستهلكين عن نسبة الصوديوم، وفرضت عليه غرامة مالية وفقاً لنظام الغذاء.

وكانت "سبق" قد تناولت موضوع المصنع الذي يعتزم خفض نسبة الصوديوم، ونشرت تحقيقاً موسعاً تبين فيه خطورة المياه المعبأة قليلة الصوديوم؛ ومدعمة ما نشرته بتقارير وأقوال خبراء ومختصين.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
08:44 PM

"الغذاء والدواء" تحسم الجدل وتغرّم مصنع المياه مخفّض نسبة الصوديوم

بعد ترويجه معلومات مضللة للمستهلكين عن النسبة عبر برامج التواصل

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عبدالرحمن السلماني - الرياض
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فرضت هيئة الغذاء والدواء غرامة مالية على أحد مصانع المياه بعد مخالفته بترويج إعلان مضلل عبر برامج التواصل معلناً عن عزمه خفض نسبة الصوديوم في مياه المصنع إرضاءً لرغبة العميل بحسب الإعلان.

وتفصيلاً، أوضحت هيئة ‏‎الغذاء والدواء أنها قامت بمخالفة مصنع للمياه نشر إعلاناً يحتوي على معلومات مضللة للمستهلكين عن نسبة الصوديوم، وفرضت عليه غرامة مالية وفقاً لنظام الغذاء.

وكانت "سبق" قد تناولت موضوع المصنع الذي يعتزم خفض نسبة الصوديوم، ونشرت تحقيقاً موسعاً تبين فيه خطورة المياه المعبأة قليلة الصوديوم؛ ومدعمة ما نشرته بتقارير وأقوال خبراء ومختصين.

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