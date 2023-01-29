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قضية الحمار والدباب.. وكيل "القصر": لم أتنازل وأوكلتها لمحامٍ ليتابعها

نفى القصة التي وردت في برنامج "طارق شو" مؤكداً أنه استمع للتفاصيل

أكد أحد ملاك قصر الأفراح الذي شهد واقعة الممازحة الثقيلة مع عريس من قبل مجموعة من الشبان، بإدخالهم حمارًا ودبابًا وعبثهم بطفاية الحريق، أنه لم يتنازل حتى وقت تصريحه لـ"سبق"، مبينًا أنه وكيل ورثة مالك القصر، وقد أوكل القضية لشخص يترافع بالنيابة عنه ويقوم بمتابعتها في محكمة صامطة بمنطقة جازان.

وأكد المواطن أن القضية موجودة لدى محكمة صامطة، وينتظر البدء في الإجراءات وتحديد الجلسات للنظر في الحق الخاص، مشيرًا إلى أن الأفعال التي حدثت مسيئة للسمعة، ونفى مالك القصر القصة التي وردت في برنامج "طارق شو" مؤكدًا أنه استمع للتفاصيل ولم تكن ضمن ما ورد في البرنامج.

وكان قد تقدم مواطن لمحكمة صامطة جنوب منطقة جازان، بدعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان؛ وذلك بعد أن أقدموا على شغب وممازحة ثقيلة داخل قصر أفراح في مناسبة زواج لمواطن.

وفي التفاصيل التي تضمنتها الدعوى المبنية على مقاطع فيديو لتلك الأحداث، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعة من الأشخاص دخلوا قصراً لمناسبة زواج قبل أيام في صامطة بحمار، و"دباب"، وحاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم.

دخلوا قصر الأفراح بحمار و"دباب".. ممازحة ثقيلة تؤدي لمحاكمة شبان بجازان "الحمار والدباب في الفرح".. شقيق المدعي يبلور التفاصيل: قضية وعريس وإساءة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قضية الحمار والدباب.. وكيل "القصر": لم أتنازل وأوكلتها لمحامٍ ليتابعها
سبق

أكد أحد ملاك قصر الأفراح الذي شهد واقعة الممازحة الثقيلة مع عريس من قبل مجموعة من الشبان، بإدخالهم حمارًا ودبابًا وعبثهم بطفاية الحريق، أنه لم يتنازل حتى وقت تصريحه لـ"سبق"، مبينًا أنه وكيل ورثة مالك القصر، وقد أوكل القضية لشخص يترافع بالنيابة عنه ويقوم بمتابعتها في محكمة صامطة بمنطقة جازان.

وأكد المواطن أن القضية موجودة لدى محكمة صامطة، وينتظر البدء في الإجراءات وتحديد الجلسات للنظر في الحق الخاص، مشيرًا إلى أن الأفعال التي حدثت مسيئة للسمعة، ونفى مالك القصر القصة التي وردت في برنامج "طارق شو" مؤكدًا أنه استمع للتفاصيل ولم تكن ضمن ما ورد في البرنامج.

وكان قد تقدم مواطن لمحكمة صامطة جنوب منطقة جازان، بدعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان؛ وذلك بعد أن أقدموا على شغب وممازحة ثقيلة داخل قصر أفراح في مناسبة زواج لمواطن.

وفي التفاصيل التي تضمنتها الدعوى المبنية على مقاطع فيديو لتلك الأحداث، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعة من الأشخاص دخلوا قصراً لمناسبة زواج قبل أيام في صامطة بحمار، و"دباب"، وحاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
02:25 PM
اخر تعديل
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
03:34 PM

قضية الحمار والدباب.. وكيل "القصر": لم أتنازل وأوكلتها لمحامٍ ليتابعها

نفى القصة التي وردت في برنامج "طارق شو" مؤكداً أنه استمع للتفاصيل

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محمد المواسي - جازان
11
7,882

أكد أحد ملاك قصر الأفراح الذي شهد واقعة الممازحة الثقيلة مع عريس من قبل مجموعة من الشبان، بإدخالهم حمارًا ودبابًا وعبثهم بطفاية الحريق، أنه لم يتنازل حتى وقت تصريحه لـ"سبق"، مبينًا أنه وكيل ورثة مالك القصر، وقد أوكل القضية لشخص يترافع بالنيابة عنه ويقوم بمتابعتها في محكمة صامطة بمنطقة جازان.

وأكد المواطن أن القضية موجودة لدى محكمة صامطة، وينتظر البدء في الإجراءات وتحديد الجلسات للنظر في الحق الخاص، مشيرًا إلى أن الأفعال التي حدثت مسيئة للسمعة، ونفى مالك القصر القصة التي وردت في برنامج "طارق شو" مؤكدًا أنه استمع للتفاصيل ولم تكن ضمن ما ورد في البرنامج.

وكان قد تقدم مواطن لمحكمة صامطة جنوب منطقة جازان، بدعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان؛ وذلك بعد أن أقدموا على شغب وممازحة ثقيلة داخل قصر أفراح في مناسبة زواج لمواطن.

وفي التفاصيل التي تضمنتها الدعوى المبنية على مقاطع فيديو لتلك الأحداث، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعة من الأشخاص دخلوا قصراً لمناسبة زواج قبل أيام في صامطة بحمار، و"دباب"، وحاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم.

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