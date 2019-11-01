النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من فوق "برج خليفة".. "إكسترا" تُطلق "التخفيضات الكبرى"

تصل إلى 50 % على أكثر من 5 آلاف منتج .. على مستوى 24 مدينة

أطلقت شركة إكسترا، التي تملك سلسلة معارض الإلكترونيات الأكبر في المملكة، حملة تخفيضاتها السنوية الأشهر "تخفيضات إكسترا الكبرى" التي تُعد من أكبر التخفيضات في الشرق الأوسط.

وتتنوّع العروض على جميع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من: جوّالات، لابتوبات، تلفزيونات، أجهزة ألعاب، مكيفات، أجهزة مطبخ، وغيرها.

وجاء الإعلان عن حملة التخفيضات من فوق أعلى برج في العالم "برج خليفة"، مع تقديم عرضٍ مُبهر للطائرات دون طيّار بجواره الذي حطمت به "إكسترا" رسمياً الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة جينيس.

وتصل التخفيضات إلى 50 % على أكثر من 5 آلاف منتج، وتمّ إطلاقها رسمياً يوم الخميس 31 أكتوبر بجميع معارض "إكسترا" الـ 43 المنتشرة في 24 مدينة بالمملكة، وستستمر لمدة أسبوع بالتزامن مع إتاحتها أيضاً على موقع "إكسترا" extra.com ومنصة "نون للتسوّق الإلكتروني".

ومن المتوقع أن تستقبل المعارض ما يقارب ثلاثة ملايين متسوّق خلال فترة التخفيضات بعد التجهيزات والحلول الجديدة التي وفّرتها "إكسترا" لخدمة عملائها بسرعة وسهولة.

وفيما يلي نشرة تخفيضات "إكسترا" الكبرى على الرابط التالي: https://bit.ly/2N4GF0j

برج خليفة إكسترا التخفيضات الكبرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من فوق "برج خليفة".. "إكسترا" تُطلق "التخفيضات الكبرى"
سبق

أطلقت شركة إكسترا، التي تملك سلسلة معارض الإلكترونيات الأكبر في المملكة، حملة تخفيضاتها السنوية الأشهر "تخفيضات إكسترا الكبرى" التي تُعد من أكبر التخفيضات في الشرق الأوسط.

وتتنوّع العروض على جميع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من: جوّالات، لابتوبات، تلفزيونات، أجهزة ألعاب، مكيفات، أجهزة مطبخ، وغيرها.

وجاء الإعلان عن حملة التخفيضات من فوق أعلى برج في العالم "برج خليفة"، مع تقديم عرضٍ مُبهر للطائرات دون طيّار بجواره الذي حطمت به "إكسترا" رسمياً الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة جينيس.

وتصل التخفيضات إلى 50 % على أكثر من 5 آلاف منتج، وتمّ إطلاقها رسمياً يوم الخميس 31 أكتوبر بجميع معارض "إكسترا" الـ 43 المنتشرة في 24 مدينة بالمملكة، وستستمر لمدة أسبوع بالتزامن مع إتاحتها أيضاً على موقع "إكسترا" extra.com ومنصة "نون للتسوّق الإلكتروني".

ومن المتوقع أن تستقبل المعارض ما يقارب ثلاثة ملايين متسوّق خلال فترة التخفيضات بعد التجهيزات والحلول الجديدة التي وفّرتها "إكسترا" لخدمة عملائها بسرعة وسهولة.

وفيما يلي نشرة تخفيضات "إكسترا" الكبرى على الرابط التالي: https://bit.ly/2N4GF0j

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
01:33 PM

من فوق "برج خليفة".. "إكسترا" تُطلق "التخفيضات الكبرى"

تصل إلى 50 % على أكثر من 5 آلاف منتج .. على مستوى 24 مدينة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
6,743

أطلقت شركة إكسترا، التي تملك سلسلة معارض الإلكترونيات الأكبر في المملكة، حملة تخفيضاتها السنوية الأشهر "تخفيضات إكسترا الكبرى" التي تُعد من أكبر التخفيضات في الشرق الأوسط.

وتتنوّع العروض على جميع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من: جوّالات، لابتوبات، تلفزيونات، أجهزة ألعاب، مكيفات، أجهزة مطبخ، وغيرها.

وجاء الإعلان عن حملة التخفيضات من فوق أعلى برج في العالم "برج خليفة"، مع تقديم عرضٍ مُبهر للطائرات دون طيّار بجواره الذي حطمت به "إكسترا" رسمياً الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة جينيس.

وتصل التخفيضات إلى 50 % على أكثر من 5 آلاف منتج، وتمّ إطلاقها رسمياً يوم الخميس 31 أكتوبر بجميع معارض "إكسترا" الـ 43 المنتشرة في 24 مدينة بالمملكة، وستستمر لمدة أسبوع بالتزامن مع إتاحتها أيضاً على موقع "إكسترا" extra.com ومنصة "نون للتسوّق الإلكتروني".

ومن المتوقع أن تستقبل المعارض ما يقارب ثلاثة ملايين متسوّق خلال فترة التخفيضات بعد التجهيزات والحلول الجديدة التي وفّرتها "إكسترا" لخدمة عملائها بسرعة وسهولة.

وفيما يلي نشرة تخفيضات "إكسترا" الكبرى على الرابط التالي: https://bit.ly/2N4GF0j

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,385
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,824
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,266
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,453

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة