أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 مارس 2021، تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382059 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 239 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372456 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6563 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3040 والحالات الحرجة 553 حالة.
"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 مارس 2021، تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382059 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 239 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372456 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6563 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3040 والحالات الحرجة 553 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 مارس 2021، تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382059 حالة.
"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 مارس 2021، تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382059 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 239 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372456 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6563 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3040 والحالات الحرجة 553 حالة.