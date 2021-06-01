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"سلك ريموت لعبة" يخترق عين رضيعة بجدة وتدخل جراحي ينقذها

حضرت بها والدتها لطوارئ "شرق" وهي مصابة بتهتكات في الجفن

نجح، بفضل الله، الفريق الجراحي في عيادات العيون بمستشفى شرق جدة، في إنقاذ عين طفلة رضيعة بعد إصابتها بسلك ريموت؛ حيث حضرت الطفلة بصحبة والدتها للطوارئ وكانت تعاني إصابة بالعين اليسرى نتيجة اختراق سلك وحدة تحكم للعبة سيارة كهربائية للجفن السفلي للعين اليسرى.

وتبيّن بعد عمل الأشعة المقطعية للعين والفحوصات اللازمة، أن عين الطفلة قد أصيبت بتهتكات بالجفن وعضلات العين السفلية.

وعلى الفور تمّ استدعاء فريق جراحة العيون والتخدير وعمل جراحة طارئة تحت مخدر كلي لإزالة السلك وإصلاح الجفن تجميلياً حتى لا يترك أي تشوهات بالعين.

وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، وتمت المحافظة على عين الطفلة.

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"سلك ريموت لعبة" يخترق عين رضيعة بجدة وتدخل جراحي ينقذها
سبق

نجح، بفضل الله، الفريق الجراحي في عيادات العيون بمستشفى شرق جدة، في إنقاذ عين طفلة رضيعة بعد إصابتها بسلك ريموت؛ حيث حضرت الطفلة بصحبة والدتها للطوارئ وكانت تعاني إصابة بالعين اليسرى نتيجة اختراق سلك وحدة تحكم للعبة سيارة كهربائية للجفن السفلي للعين اليسرى.

وتبيّن بعد عمل الأشعة المقطعية للعين والفحوصات اللازمة، أن عين الطفلة قد أصيبت بتهتكات بالجفن وعضلات العين السفلية.

وعلى الفور تمّ استدعاء فريق جراحة العيون والتخدير وعمل جراحة طارئة تحت مخدر كلي لإزالة السلك وإصلاح الجفن تجميلياً حتى لا يترك أي تشوهات بالعين.

وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، وتمت المحافظة على عين الطفلة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
11:29 AM

"سلك ريموت لعبة" يخترق عين رضيعة بجدة وتدخل جراحي ينقذها

حضرت بها والدتها لطوارئ "شرق" وهي مصابة بتهتكات في الجفن

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محمد حضاض - جدة
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1,089

نجح، بفضل الله، الفريق الجراحي في عيادات العيون بمستشفى شرق جدة، في إنقاذ عين طفلة رضيعة بعد إصابتها بسلك ريموت؛ حيث حضرت الطفلة بصحبة والدتها للطوارئ وكانت تعاني إصابة بالعين اليسرى نتيجة اختراق سلك وحدة تحكم للعبة سيارة كهربائية للجفن السفلي للعين اليسرى.

وتبيّن بعد عمل الأشعة المقطعية للعين والفحوصات اللازمة، أن عين الطفلة قد أصيبت بتهتكات بالجفن وعضلات العين السفلية.

وعلى الفور تمّ استدعاء فريق جراحة العيون والتخدير وعمل جراحة طارئة تحت مخدر كلي لإزالة السلك وإصلاح الجفن تجميلياً حتى لا يترك أي تشوهات بالعين.

وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، وتمت المحافظة على عين الطفلة.

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