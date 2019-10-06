النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في يومهم العالمي.. رسائل تاريخية من وزير التعليم للمعلمين والمعلمات

شكر الدعم اللامحدود لهم من خادم الحرمين وولي عهده

تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، وجّه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، رسائل الشكر والعرفان والتحفيز للمعلمين والمعلمات، بدأها بـ"زملائي"، ووصفهم بـ"حجر الزاوية"، في إشارة لإيمانه الكبير بدورهم في بناء الإنسان، وتعديل سلوكه، ومساهمته في بناء الأوطان.

وقال "آل الشيخ" في رسائله التاريخية: "زملائي المعلمين والمعلمات أعبر لكم جميعاً عن اعتزازي بما تبذلونه من جهد في ترجمة رؤانا واستراتيجياتنا وخططنا وبرامجنا إلى واقع ملموس داخل الصف، فإني لا أفيكم حقكم من الشكر والتقدير لجهودكم السامية في دعم منافسة طلابكم وطالباتكم في المسابقات الإقليمية والعالمية".

وفي رسالته الثانية قال: "لا تنهض الدول إلا بالتعليم، ولا يكون ذلك إلا بالمعلم المتمكن أمثالكم"، مضيفاً في رسالته الثالثة: "زملائي المعلمين والمعلمات، أثمّن لكم كل ما تقدمونه لتجويد رسالة التعليم وتحسين نواتجها باستخدام التقنية في تطوير مهارات الطلاب، ومن خلال العمل التعاوني والابتكار، وهو ما جعل المملكة تتصدر حاليًاً دول الشرق الأوسط في عدد المعلمين الخبراء ببرنامج معلم مايكروسوفت الخبير".

وفي رسالة تدل على عمق الأخوة والقرب من الميدان، قال: "زملائي المعلمين والمعلمات، أنا واحد منكم، وأثمّن جهودكم العظيمة وأفتخر بها، وثقة الوزارة بكم لا تهتز، فأنتم ركن التعليم وأساسه، والمعلم والمعلمة هما حجر الزاوية في العملية التعليمية".

وختم رسائله وتوجيهاته بقوله: "زملائي المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة، نذكّر أفراد مجتمعنا بدوركم وعطائكم، فكل فرد منّا ما زال يرسخ في ذاكرته اسم معلم أو أكثر ترك بصمة في تعليمه وتنشئته وتطوير مهاراته، واليوم سيكون لكم الأثر الذي سيبقى في نفوس أجيال قادمة ترى فيكم القدوة والطموح والمستقبل".

ولم ينسَ وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ تقديم أسمى عبارات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمانه لقطاع التعليم بوجه عام، وللمعلمين وللمعلمات بوجه خاص، وذلك إيماناً منهم برسالة التعليم ودور المعلم فيها.

اليوم العالمي للمعلم وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في يومهم العالمي.. رسائل تاريخية من وزير التعليم للمعلمين والمعلمات
سبق

تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، وجّه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، رسائل الشكر والعرفان والتحفيز للمعلمين والمعلمات، بدأها بـ"زملائي"، ووصفهم بـ"حجر الزاوية"، في إشارة لإيمانه الكبير بدورهم في بناء الإنسان، وتعديل سلوكه، ومساهمته في بناء الأوطان.

وقال "آل الشيخ" في رسائله التاريخية: "زملائي المعلمين والمعلمات أعبر لكم جميعاً عن اعتزازي بما تبذلونه من جهد في ترجمة رؤانا واستراتيجياتنا وخططنا وبرامجنا إلى واقع ملموس داخل الصف، فإني لا أفيكم حقكم من الشكر والتقدير لجهودكم السامية في دعم منافسة طلابكم وطالباتكم في المسابقات الإقليمية والعالمية".

وفي رسالته الثانية قال: "لا تنهض الدول إلا بالتعليم، ولا يكون ذلك إلا بالمعلم المتمكن أمثالكم"، مضيفاً في رسالته الثالثة: "زملائي المعلمين والمعلمات، أثمّن لكم كل ما تقدمونه لتجويد رسالة التعليم وتحسين نواتجها باستخدام التقنية في تطوير مهارات الطلاب، ومن خلال العمل التعاوني والابتكار، وهو ما جعل المملكة تتصدر حاليًاً دول الشرق الأوسط في عدد المعلمين الخبراء ببرنامج معلم مايكروسوفت الخبير".

وفي رسالة تدل على عمق الأخوة والقرب من الميدان، قال: "زملائي المعلمين والمعلمات، أنا واحد منكم، وأثمّن جهودكم العظيمة وأفتخر بها، وثقة الوزارة بكم لا تهتز، فأنتم ركن التعليم وأساسه، والمعلم والمعلمة هما حجر الزاوية في العملية التعليمية".

وختم رسائله وتوجيهاته بقوله: "زملائي المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة، نذكّر أفراد مجتمعنا بدوركم وعطائكم، فكل فرد منّا ما زال يرسخ في ذاكرته اسم معلم أو أكثر ترك بصمة في تعليمه وتنشئته وتطوير مهاراته، واليوم سيكون لكم الأثر الذي سيبقى في نفوس أجيال قادمة ترى فيكم القدوة والطموح والمستقبل".

ولم ينسَ وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ تقديم أسمى عبارات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمانه لقطاع التعليم بوجه عام، وللمعلمين وللمعلمات بوجه خاص، وذلك إيماناً منهم برسالة التعليم ودور المعلم فيها.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
05:59 PM

في يومهم العالمي.. رسائل تاريخية من وزير التعليم للمعلمين والمعلمات

شكر الدعم اللامحدود لهم من خادم الحرمين وولي عهده

A A A
عيسى الحربي - الرياض
3
1,201

تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، وجّه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، رسائل الشكر والعرفان والتحفيز للمعلمين والمعلمات، بدأها بـ"زملائي"، ووصفهم بـ"حجر الزاوية"، في إشارة لإيمانه الكبير بدورهم في بناء الإنسان، وتعديل سلوكه، ومساهمته في بناء الأوطان.

وقال "آل الشيخ" في رسائله التاريخية: "زملائي المعلمين والمعلمات أعبر لكم جميعاً عن اعتزازي بما تبذلونه من جهد في ترجمة رؤانا واستراتيجياتنا وخططنا وبرامجنا إلى واقع ملموس داخل الصف، فإني لا أفيكم حقكم من الشكر والتقدير لجهودكم السامية في دعم منافسة طلابكم وطالباتكم في المسابقات الإقليمية والعالمية".

وفي رسالته الثانية قال: "لا تنهض الدول إلا بالتعليم، ولا يكون ذلك إلا بالمعلم المتمكن أمثالكم"، مضيفاً في رسالته الثالثة: "زملائي المعلمين والمعلمات، أثمّن لكم كل ما تقدمونه لتجويد رسالة التعليم وتحسين نواتجها باستخدام التقنية في تطوير مهارات الطلاب، ومن خلال العمل التعاوني والابتكار، وهو ما جعل المملكة تتصدر حاليًاً دول الشرق الأوسط في عدد المعلمين الخبراء ببرنامج معلم مايكروسوفت الخبير".

وفي رسالة تدل على عمق الأخوة والقرب من الميدان، قال: "زملائي المعلمين والمعلمات، أنا واحد منكم، وأثمّن جهودكم العظيمة وأفتخر بها، وثقة الوزارة بكم لا تهتز، فأنتم ركن التعليم وأساسه، والمعلم والمعلمة هما حجر الزاوية في العملية التعليمية".

وختم رسائله وتوجيهاته بقوله: "زملائي المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة، نذكّر أفراد مجتمعنا بدوركم وعطائكم، فكل فرد منّا ما زال يرسخ في ذاكرته اسم معلم أو أكثر ترك بصمة في تعليمه وتنشئته وتطوير مهاراته، واليوم سيكون لكم الأثر الذي سيبقى في نفوس أجيال قادمة ترى فيكم القدوة والطموح والمستقبل".

ولم ينسَ وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ تقديم أسمى عبارات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمانه لقطاع التعليم بوجه عام، وللمعلمين وللمعلمات بوجه خاص، وذلك إيماناً منهم برسالة التعليم ودور المعلم فيها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,643
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,510
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,581
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,223

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة