الماضية والخطط المستقبلية لأعمال الجمعية خلال الفترة القادمة, وكذلك المبادرات التي قامت بها الجمعية إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وفى التفاصيل.. يناقش المجلس خلال اجتماعه عددًا من الأمور المتعلقة بأعمال اللجان بالجمعية وأعمال الجمعية خلال الفترة

يترأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك غداً الأحد, اجتماع مجلس إدارة الجمعية, بحضور أعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة.

"فهد بن سلطان" يستعرض الخطط المستقبلية لخيرية "الملك عبدالعزيز" بتبوك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-01 يترأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك غداً الأحد, اجتماع مجلس إدارة الجمعية, بحضور أعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة. وفى التفاصيل.. يناقش المجلس خلال اجتماعه عددًا من الأمور المتعلقة بأعمال اللجان بالجمعية وأعمال الجمعية خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية لأعمال الجمعية خلال الفترة القادمة, وكذلك المبادرات التي قامت بها الجمعية إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 04:51 PM

"فهد بن سلطان" يستعرض الخطط المستقبلية لخيرية "الملك عبدالعزيز" بتبوك يناقش خلال رئاسته للجمعية غدًا المبادرات التي قامت بها





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يترأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك غداً الأحد, اجتماع مجلس إدارة الجمعية, بحضور أعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة.

وفى التفاصيل.. يناقش المجلس خلال اجتماعه عددًا من الأمور المتعلقة بأعمال اللجان بالجمعية وأعمال الجمعية خلال الفترة

الماضية والخطط المستقبلية لأعمال الجمعية خلال الفترة القادمة, وكذلك المبادرات التي قامت بها الجمعية إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.