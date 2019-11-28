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"تعليم الرياض" يكرم 150 طالبًا متفوقًا بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.. الاثنين

يحتفي بالمتميزين سلوكيًا والمدارس المعززة للسلوك الإيجابي

يرعى مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، الاثنين المقبل، الحفل السنوي لتكريم الطلاب المتفوقين على مستوى منطقة الرياض التعليمية للعام الدراسي1439/1440هـ والبالغ عددهم 150 طالبًا في المرحلتين الدراسيتين المتوسطة والثانوية.

يحضر الحفل -الذي يقام عند الساعة التاسعة صباحًا بمسرح مدارس المملكة- مساعدو المدير العام، ومديرو الإدارات ومكاتب التعليم، وعدد من منسوبي الإدارة والمشرفين التربويين والمعلمين وأولياء الأمور.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد، عبدالرحمن السبيّل أنه سيجري خلال الحفل تكريم الطلاب المتميزين سلوكيًا والمدارس المعززة للسلوك الإيجابي وتكريم المدارس المتميزة في برامج التوجيه والإرشاد على مستوى مكاتب التعليم.

وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة لجميع منسوبي تعليم الرياض وممثلي المدارس من المرشدين الطلابيين والمعلمين وأولياء أمور الطلبة المتفوقين للمشاركة والاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة؛ يوم تتويج الطلاب المتفوقين.

مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الحفل السنوي لتكريم الطلاب المتفوقين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" يكرم 150 طالبًا متفوقًا بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.. الاثنين
سبق

يرعى مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، الاثنين المقبل، الحفل السنوي لتكريم الطلاب المتفوقين على مستوى منطقة الرياض التعليمية للعام الدراسي1439/1440هـ والبالغ عددهم 150 طالبًا في المرحلتين الدراسيتين المتوسطة والثانوية.

يحضر الحفل -الذي يقام عند الساعة التاسعة صباحًا بمسرح مدارس المملكة- مساعدو المدير العام، ومديرو الإدارات ومكاتب التعليم، وعدد من منسوبي الإدارة والمشرفين التربويين والمعلمين وأولياء الأمور.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد، عبدالرحمن السبيّل أنه سيجري خلال الحفل تكريم الطلاب المتميزين سلوكيًا والمدارس المعززة للسلوك الإيجابي وتكريم المدارس المتميزة في برامج التوجيه والإرشاد على مستوى مكاتب التعليم.

وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة لجميع منسوبي تعليم الرياض وممثلي المدارس من المرشدين الطلابيين والمعلمين وأولياء أمور الطلبة المتفوقين للمشاركة والاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة؛ يوم تتويج الطلاب المتفوقين.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
04:11 PM

"تعليم الرياض" يكرم 150 طالبًا متفوقًا بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.. الاثنين

يحتفي بالمتميزين سلوكيًا والمدارس المعززة للسلوك الإيجابي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، الاثنين المقبل، الحفل السنوي لتكريم الطلاب المتفوقين على مستوى منطقة الرياض التعليمية للعام الدراسي1439/1440هـ والبالغ عددهم 150 طالبًا في المرحلتين الدراسيتين المتوسطة والثانوية.

يحضر الحفل -الذي يقام عند الساعة التاسعة صباحًا بمسرح مدارس المملكة- مساعدو المدير العام، ومديرو الإدارات ومكاتب التعليم، وعدد من منسوبي الإدارة والمشرفين التربويين والمعلمين وأولياء الأمور.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد، عبدالرحمن السبيّل أنه سيجري خلال الحفل تكريم الطلاب المتميزين سلوكيًا والمدارس المعززة للسلوك الإيجابي وتكريم المدارس المتميزة في برامج التوجيه والإرشاد على مستوى مكاتب التعليم.

وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة لجميع منسوبي تعليم الرياض وممثلي المدارس من المرشدين الطلابيين والمعلمين وأولياء أمور الطلبة المتفوقين للمشاركة والاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة؛ يوم تتويج الطلاب المتفوقين.

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