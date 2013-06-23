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"بمناسبة اليوم العالمي".. "ولادة مكة" تنظم حملة للتبرع بالدم

تهدف إلى رفع رصيد وحدات الدم ومشتقاتها وتشجيع التطوع

نظم مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، ممثلًا في وحدة التبرع بالدم وبالتعاون مع فريق "المنال محلقين دومًا للخير"، حملة التبرع بالدم تحت شعار "قطرة دمي سعادة" الاثنين الماضي.

وأوضحت رئيسة قسم المختبر وبنك الدم الدكتورة آمنة مولانا، أن هذه الحملة جاءت بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم؛ حيث إنها تهدف إلى رفع رصيد وحدات الدم ومشتقاتها، إضافة إلى تشجيع التبرع التطوعي خاصة لدى السيدات؛ لافتة إلى أن التبرع بالدم خدمة إنسانية عظيمة؛ لا سيما وأن الدم لا يمكن توفيره سوى من الإنسان نفسه؛ مقدمة شكرها لجميع القائمين والمساهمين في تفعيل هذه الحملة؛ سائلة الله أن يجعلها في موازين حسناتهم.

من جانبه، أوضح المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور عطية الزهراني، أن التبرع بالدم عمل نبيل وواجب ديني عظيم؛ لأنه يسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين يكونون في أمسّ الحاجة لنقل الدم؛ معربًا عن شكره لكل من شارك وساهم في إنجاح هذه الحملة من منظمين ومتبرعين.

ومن جانب آخر ثمّن المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي، الجهود المبذولة من قِبَل وحدة التبرع بالدم في الاستمرار بتفعيل حملات التبرع؛ مؤكدًا أن إدارة المستشفى تحرص دائمًا على تنظيم مثل هذه الحملات التطوعية؛ للمساهمة في دعم مبادرات المجتمع "أفرادًا ومؤسسات".

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"بمناسبة اليوم العالمي".. "ولادة مكة" تنظم حملة للتبرع بالدم
سبق

نظم مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، ممثلًا في وحدة التبرع بالدم وبالتعاون مع فريق "المنال محلقين دومًا للخير"، حملة التبرع بالدم تحت شعار "قطرة دمي سعادة" الاثنين الماضي.

وأوضحت رئيسة قسم المختبر وبنك الدم الدكتورة آمنة مولانا، أن هذه الحملة جاءت بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم؛ حيث إنها تهدف إلى رفع رصيد وحدات الدم ومشتقاتها، إضافة إلى تشجيع التبرع التطوعي خاصة لدى السيدات؛ لافتة إلى أن التبرع بالدم خدمة إنسانية عظيمة؛ لا سيما وأن الدم لا يمكن توفيره سوى من الإنسان نفسه؛ مقدمة شكرها لجميع القائمين والمساهمين في تفعيل هذه الحملة؛ سائلة الله أن يجعلها في موازين حسناتهم.

من جانبه، أوضح المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور عطية الزهراني، أن التبرع بالدم عمل نبيل وواجب ديني عظيم؛ لأنه يسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين يكونون في أمسّ الحاجة لنقل الدم؛ معربًا عن شكره لكل من شارك وساهم في إنجاح هذه الحملة من منظمين ومتبرعين.

ومن جانب آخر ثمّن المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي، الجهود المبذولة من قِبَل وحدة التبرع بالدم في الاستمرار بتفعيل حملات التبرع؛ مؤكدًا أن إدارة المستشفى تحرص دائمًا على تنظيم مثل هذه الحملات التطوعية؛ للمساهمة في دعم مبادرات المجتمع "أفرادًا ومؤسسات".

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
12:23 PM

"بمناسبة اليوم العالمي".. "ولادة مكة" تنظم حملة للتبرع بالدم

تهدف إلى رفع رصيد وحدات الدم ومشتقاتها وتشجيع التطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نظم مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، ممثلًا في وحدة التبرع بالدم وبالتعاون مع فريق "المنال محلقين دومًا للخير"، حملة التبرع بالدم تحت شعار "قطرة دمي سعادة" الاثنين الماضي.

وأوضحت رئيسة قسم المختبر وبنك الدم الدكتورة آمنة مولانا، أن هذه الحملة جاءت بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم؛ حيث إنها تهدف إلى رفع رصيد وحدات الدم ومشتقاتها، إضافة إلى تشجيع التبرع التطوعي خاصة لدى السيدات؛ لافتة إلى أن التبرع بالدم خدمة إنسانية عظيمة؛ لا سيما وأن الدم لا يمكن توفيره سوى من الإنسان نفسه؛ مقدمة شكرها لجميع القائمين والمساهمين في تفعيل هذه الحملة؛ سائلة الله أن يجعلها في موازين حسناتهم.

من جانبه، أوضح المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور عطية الزهراني، أن التبرع بالدم عمل نبيل وواجب ديني عظيم؛ لأنه يسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين يكونون في أمسّ الحاجة لنقل الدم؛ معربًا عن شكره لكل من شارك وساهم في إنجاح هذه الحملة من منظمين ومتبرعين.

ومن جانب آخر ثمّن المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي، الجهود المبذولة من قِبَل وحدة التبرع بالدم في الاستمرار بتفعيل حملات التبرع؛ مؤكدًا أن إدارة المستشفى تحرص دائمًا على تنظيم مثل هذه الحملات التطوعية؛ للمساهمة في دعم مبادرات المجتمع "أفرادًا ومؤسسات".

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