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باحث فلكي لـ"سبق": أكبر بدر في عام 2020 سيكون مساء الثلاثاء

على مسافة 357 ألف كم عن الأرض

يصل القمر خلال دورته الشهرية حول الأرض مساء الثلاثاء 14 شعبان، إلى أقرب نقطة على مداره عن الأرض في نقطة يطلق عليها المصطلح الفلكي بـ"نقطة الحضيض المداري" الساعة 9:10 مساءً بتوقيت السعودية، على مسافة 357000 كيلومتر عن الأرض.

وأوضح الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، وعضو فريق سديم الفلكي، أنه بسبب تزامن وصول القمر لنقطة الحضيض في نفس ليلة اكتماله بفارق 7 ساعات فقط، فسيكون البدر في ذلك المساء أكبر بدر خلال عام 2020م بسبب قرب المسافة بين الأرض والقمر.

وقال لـ"سبق": إن "مدار القمر حول الأرض ليس مداراً دائريًا تامًا، بل هو بشكلٍ بيضاوي يكون أجزاء منه قريبة من الأرض وأجزاء أخرى بعيدة؛ وذلك ليحافظ القمر على الزخم للبقاء ضمن جاذبية الأرض".

وأكد الفلكي "هندي" أن المتتبع للقمر سيلاحظ بشكل دائم اختلافاً في حجم القمر الظاهر لنا بزيادة تقريبًا 6%، وزيادة إضاءته بنحو 9% عن الحجم والإضاءة المتوسطة، كما يؤثر القمر العملاق على زيادة في ظاهرتي المد والجزر للبحر بحدود 3%.

وبين أن أفضل وقت لرصد وتصوير القمر العملاق لحظات شروقه أو قبل غروبه، وقال: "يعمل تأثر (وهم القمر) عندما يكون قرب الأفق لإبراز زيادة الحجم للقمر، حيث في ليلة الإبدار يشرق القمر من جهة الشرق مع غروب الشمس، ويغرب مع شروق الشمس في اليوم التالي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باحث فلكي لـ"سبق": أكبر بدر في عام 2020 سيكون مساء الثلاثاء
سبق

يصل القمر خلال دورته الشهرية حول الأرض مساء الثلاثاء 14 شعبان، إلى أقرب نقطة على مداره عن الأرض في نقطة يطلق عليها المصطلح الفلكي بـ"نقطة الحضيض المداري" الساعة 9:10 مساءً بتوقيت السعودية، على مسافة 357000 كيلومتر عن الأرض.

وأوضح الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، وعضو فريق سديم الفلكي، أنه بسبب تزامن وصول القمر لنقطة الحضيض في نفس ليلة اكتماله بفارق 7 ساعات فقط، فسيكون البدر في ذلك المساء أكبر بدر خلال عام 2020م بسبب قرب المسافة بين الأرض والقمر.

وقال لـ"سبق": إن "مدار القمر حول الأرض ليس مداراً دائريًا تامًا، بل هو بشكلٍ بيضاوي يكون أجزاء منه قريبة من الأرض وأجزاء أخرى بعيدة؛ وذلك ليحافظ القمر على الزخم للبقاء ضمن جاذبية الأرض".

وأكد الفلكي "هندي" أن المتتبع للقمر سيلاحظ بشكل دائم اختلافاً في حجم القمر الظاهر لنا بزيادة تقريبًا 6%، وزيادة إضاءته بنحو 9% عن الحجم والإضاءة المتوسطة، كما يؤثر القمر العملاق على زيادة في ظاهرتي المد والجزر للبحر بحدود 3%.

وبين أن أفضل وقت لرصد وتصوير القمر العملاق لحظات شروقه أو قبل غروبه، وقال: "يعمل تأثر (وهم القمر) عندما يكون قرب الأفق لإبراز زيادة الحجم للقمر، حيث في ليلة الإبدار يشرق القمر من جهة الشرق مع غروب الشمس، ويغرب مع شروق الشمس في اليوم التالي".

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
04:46 PM

باحث فلكي لـ"سبق": أكبر بدر في عام 2020 سيكون مساء الثلاثاء

على مسافة 357 ألف كم عن الأرض

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فهد العتيبي - الرياض
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يصل القمر خلال دورته الشهرية حول الأرض مساء الثلاثاء 14 شعبان، إلى أقرب نقطة على مداره عن الأرض في نقطة يطلق عليها المصطلح الفلكي بـ"نقطة الحضيض المداري" الساعة 9:10 مساءً بتوقيت السعودية، على مسافة 357000 كيلومتر عن الأرض.

وأوضح الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، وعضو فريق سديم الفلكي، أنه بسبب تزامن وصول القمر لنقطة الحضيض في نفس ليلة اكتماله بفارق 7 ساعات فقط، فسيكون البدر في ذلك المساء أكبر بدر خلال عام 2020م بسبب قرب المسافة بين الأرض والقمر.

وقال لـ"سبق": إن "مدار القمر حول الأرض ليس مداراً دائريًا تامًا، بل هو بشكلٍ بيضاوي يكون أجزاء منه قريبة من الأرض وأجزاء أخرى بعيدة؛ وذلك ليحافظ القمر على الزخم للبقاء ضمن جاذبية الأرض".

وأكد الفلكي "هندي" أن المتتبع للقمر سيلاحظ بشكل دائم اختلافاً في حجم القمر الظاهر لنا بزيادة تقريبًا 6%، وزيادة إضاءته بنحو 9% عن الحجم والإضاءة المتوسطة، كما يؤثر القمر العملاق على زيادة في ظاهرتي المد والجزر للبحر بحدود 3%.

وبين أن أفضل وقت لرصد وتصوير القمر العملاق لحظات شروقه أو قبل غروبه، وقال: "يعمل تأثر (وهم القمر) عندما يكون قرب الأفق لإبراز زيادة الحجم للقمر، حيث في ليلة الإبدار يشرق القمر من جهة الشرق مع غروب الشمس، ويغرب مع شروق الشمس في اليوم التالي".

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