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الصحة العالمية: بدء انحسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا عالمياً

مستشارة بالمنظمة: الكمامة مهمة للغاية حتى بعد الحصول على اللقاح

أكّدت الدكتورة مها طلعت؛ المستشار الإقليمي بوحدة الوقاية من العدوى في منظمة الصحة العالمية، أن انخفاض أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، يشير إلى بدء انحسار الموجة الثالثة للفيروس عالمياً، متابعة: "بالنسبة للأوضاع في الهند فهي مختلفة، بسبب تحور الفيروس؛ ما جعل هناك نوعيْن من التحورات، وهذا ما زاد من أعداد الإصابات".

وأضافت مها طلعت؛ في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت؛ عبر قناة dmc المصرية، أن ازدياد إصابات كورونا في الهند أيضاً كان بسبب الاحتفالات الدينية، في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، ولكن من المتوقع أن تنحسر الموجة الثالثة في الفترة المقبلة هناك، مردفة: "على الرغم من الحصول على اللقاح، إلا أن ارتداء الكمامة أمر في غاية الأهمية للوقاية من الإصابة بكورونا، ولاسيما أن لقاح كورونا يحصن من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 60 %".

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الصحة العالمية: بدء انحسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا عالمياً
سبق

أكّدت الدكتورة مها طلعت؛ المستشار الإقليمي بوحدة الوقاية من العدوى في منظمة الصحة العالمية، أن انخفاض أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، يشير إلى بدء انحسار الموجة الثالثة للفيروس عالمياً، متابعة: "بالنسبة للأوضاع في الهند فهي مختلفة، بسبب تحور الفيروس؛ ما جعل هناك نوعيْن من التحورات، وهذا ما زاد من أعداد الإصابات".

وأضافت مها طلعت؛ في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت؛ عبر قناة dmc المصرية، أن ازدياد إصابات كورونا في الهند أيضاً كان بسبب الاحتفالات الدينية، في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، ولكن من المتوقع أن تنحسر الموجة الثالثة في الفترة المقبلة هناك، مردفة: "على الرغم من الحصول على اللقاح، إلا أن ارتداء الكمامة أمر في غاية الأهمية للوقاية من الإصابة بكورونا، ولاسيما أن لقاح كورونا يحصن من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 60 %".

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
10:48 AM

الصحة العالمية: بدء انحسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا عالمياً

مستشارة بالمنظمة: الكمامة مهمة للغاية حتى بعد الحصول على اللقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت الدكتورة مها طلعت؛ المستشار الإقليمي بوحدة الوقاية من العدوى في منظمة الصحة العالمية، أن انخفاض أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، يشير إلى بدء انحسار الموجة الثالثة للفيروس عالمياً، متابعة: "بالنسبة للأوضاع في الهند فهي مختلفة، بسبب تحور الفيروس؛ ما جعل هناك نوعيْن من التحورات، وهذا ما زاد من أعداد الإصابات".

وأضافت مها طلعت؛ في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت؛ عبر قناة dmc المصرية، أن ازدياد إصابات كورونا في الهند أيضاً كان بسبب الاحتفالات الدينية، في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، ولكن من المتوقع أن تنحسر الموجة الثالثة في الفترة المقبلة هناك، مردفة: "على الرغم من الحصول على اللقاح، إلا أن ارتداء الكمامة أمر في غاية الأهمية للوقاية من الإصابة بكورونا، ولاسيما أن لقاح كورونا يحصن من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 60 %".

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