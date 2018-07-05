النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجامعة العربية: لا سابقة لتسييس المملكة فريضة الحج أو منع أي مسلم من أدائها

"عفيفي": السعودية تستعد لاستقبال نحو 18 ألف سوري لأداء حج هذا العام

نفى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، ما يتم تداوله من أنباء بشأن منع مواطنين سوريين من القيام بفريضة الحج هذا العام.

وقال في بيان صحفي اليوم: "لا توجد سابقة لقيام المملكة العربية السعودية بتسييس فريضة الحج أو منع أي مسلم من أدائها"، مشيراً إلى أن المملكة وفي إطار ترتيباتها لموسم الحج، فإنها تستعد لاستقبال نحو 18 ألف سوري لأداء حج هذا العام.

وأكد أهمية عدم الانسياق وراء أخبار مجهولة المصدر تسعى للترويج لأغراضٍ سياسية واضحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجامعة العربية: لا سابقة لتسييس المملكة فريضة الحج أو منع أي مسلم من أدائها
سبق

نفى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، ما يتم تداوله من أنباء بشأن منع مواطنين سوريين من القيام بفريضة الحج هذا العام.

وقال في بيان صحفي اليوم: "لا توجد سابقة لقيام المملكة العربية السعودية بتسييس فريضة الحج أو منع أي مسلم من أدائها"، مشيراً إلى أن المملكة وفي إطار ترتيباتها لموسم الحج، فإنها تستعد لاستقبال نحو 18 ألف سوري لأداء حج هذا العام.

وأكد أهمية عدم الانسياق وراء أخبار مجهولة المصدر تسعى للترويج لأغراضٍ سياسية واضحة.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
11:29 PM

الجامعة العربية: لا سابقة لتسييس المملكة فريضة الحج أو منع أي مسلم من أدائها

"عفيفي": السعودية تستعد لاستقبال نحو 18 ألف سوري لأداء حج هذا العام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
1
2,507

نفى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، ما يتم تداوله من أنباء بشأن منع مواطنين سوريين من القيام بفريضة الحج هذا العام.

وقال في بيان صحفي اليوم: "لا توجد سابقة لقيام المملكة العربية السعودية بتسييس فريضة الحج أو منع أي مسلم من أدائها"، مشيراً إلى أن المملكة وفي إطار ترتيباتها لموسم الحج، فإنها تستعد لاستقبال نحو 18 ألف سوري لأداء حج هذا العام.

وأكد أهمية عدم الانسياق وراء أخبار مجهولة المصدر تسعى للترويج لأغراضٍ سياسية واضحة.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,800
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,340
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,232
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,490

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

عبدالغني الشيخ
إرهاب سياسي بدعم آسيوي

إرهاب سياسي بدعم آسيوي

سلطان رديف
حدد موقعك على خرائط العقول!

حدد موقعك على خرائط العقول!

مرام المشاري
"المراعي".. ضيعت اللبن!

"المراعي".. ضيعت اللبن!

يحيى فقيهي
يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة