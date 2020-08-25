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بالأجسام المضادة.."أسترازينيكا" تبدأ تجاربها للقاح "كورونا" ببريطانيا

ستشرع في مرحلة أوسع لاختباراتها كعلاج وقائي إذا كانت النتائج إيجابية

قالت شركة أسترازينيكا، اليوم الثلاثاء، إنها بدأت في اختبار علاج يستند إلى الأجسام المضادة للوقاية من مرض كوفيد-19 وعلاجه، وإن أوائل المشاركين في التجارب تناولوا جرعات منه.

وأضافت الشركة البريطانية، أن المرحلة الأولى من التجارب ستركز على تقييم ما إذا كان عقار "إيه.زد.دي 7442" الذي يضم نوعين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة، آمنًا ويتحمله الجسم، بين ما يصل إلى 48 مشاركًا من الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا.

ووفق "رويترز"، فإذا ما أظهرت التجارب الأولى -التي ستجرى في بريطانيا- نتائج إيجابية؛ ستشرع أسترازينيكا في مرحلة أوسع لاختبار العقار كعلاج وقائي من المرض وكدواء للمرضى الذين أصيبوا به.

وكانت الشركة المدرجة في بورصة لندن قد تَلَقّت في يونيو، 23.7 مليون دولار تمويلًا من وكالات تابعة للحكومة الأمريكية لتطوير علاجات لمرض كوفيد-19 تقوم على المضادات الحيوية.

وتعكف أيضًا شركتا ريجينيرون وإيلي ليلي بالولايات المتحدة على تطوير علاجات للمرض تعتمد على الأجسام المضادة.

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بالأجسام المضادة.."أسترازينيكا" تبدأ تجاربها للقاح "كورونا" ببريطانيا
سبق

قالت شركة أسترازينيكا، اليوم الثلاثاء، إنها بدأت في اختبار علاج يستند إلى الأجسام المضادة للوقاية من مرض كوفيد-19 وعلاجه، وإن أوائل المشاركين في التجارب تناولوا جرعات منه.

وأضافت الشركة البريطانية، أن المرحلة الأولى من التجارب ستركز على تقييم ما إذا كان عقار "إيه.زد.دي 7442" الذي يضم نوعين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة، آمنًا ويتحمله الجسم، بين ما يصل إلى 48 مشاركًا من الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا.

ووفق "رويترز"، فإذا ما أظهرت التجارب الأولى -التي ستجرى في بريطانيا- نتائج إيجابية؛ ستشرع أسترازينيكا في مرحلة أوسع لاختبار العقار كعلاج وقائي من المرض وكدواء للمرضى الذين أصيبوا به.

وكانت الشركة المدرجة في بورصة لندن قد تَلَقّت في يونيو، 23.7 مليون دولار تمويلًا من وكالات تابعة للحكومة الأمريكية لتطوير علاجات لمرض كوفيد-19 تقوم على المضادات الحيوية.

وتعكف أيضًا شركتا ريجينيرون وإيلي ليلي بالولايات المتحدة على تطوير علاجات للمرض تعتمد على الأجسام المضادة.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
01:08 PM

بالأجسام المضادة.."أسترازينيكا" تبدأ تجاربها للقاح "كورونا" ببريطانيا

ستشرع في مرحلة أوسع لاختباراتها كعلاج وقائي إذا كانت النتائج إيجابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة أسترازينيكا، اليوم الثلاثاء، إنها بدأت في اختبار علاج يستند إلى الأجسام المضادة للوقاية من مرض كوفيد-19 وعلاجه، وإن أوائل المشاركين في التجارب تناولوا جرعات منه.

وأضافت الشركة البريطانية، أن المرحلة الأولى من التجارب ستركز على تقييم ما إذا كان عقار "إيه.زد.دي 7442" الذي يضم نوعين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة، آمنًا ويتحمله الجسم، بين ما يصل إلى 48 مشاركًا من الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا.

ووفق "رويترز"، فإذا ما أظهرت التجارب الأولى -التي ستجرى في بريطانيا- نتائج إيجابية؛ ستشرع أسترازينيكا في مرحلة أوسع لاختبار العقار كعلاج وقائي من المرض وكدواء للمرضى الذين أصيبوا به.

وكانت الشركة المدرجة في بورصة لندن قد تَلَقّت في يونيو، 23.7 مليون دولار تمويلًا من وكالات تابعة للحكومة الأمريكية لتطوير علاجات لمرض كوفيد-19 تقوم على المضادات الحيوية.

وتعكف أيضًا شركتا ريجينيرون وإيلي ليلي بالولايات المتحدة على تطوير علاجات للمرض تعتمد على الأجسام المضادة.

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