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الجهات الأمنية تغلق المداخل المؤدية للواجهات البحرية بالخُبر والدمام

بسبب تزاحم الزوَّار وضمن إجراءات الحد من انتشار كورونا

كثفت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية مساء اليوم من وجودها الميداني بمواقع الواجهات البحرية بالدمام والخُبر، ووضعت نقاطًا أمنية، وأغلقت المداخل المؤدية للكورنيشات بسبب تزاحم الزوار، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

المنطقة الشرقية الجهات الأمنية فيروس كورونا الجديد الواجهة البحرية الخبر الدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية تغلق المداخل المؤدية للواجهات البحرية بالخُبر والدمام
سبق

كثفت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية مساء اليوم من وجودها الميداني بمواقع الواجهات البحرية بالدمام والخُبر، ووضعت نقاطًا أمنية، وأغلقت المداخل المؤدية للكورنيشات بسبب تزاحم الزوار، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
08:17 PM

الجهات الأمنية تغلق المداخل المؤدية للواجهات البحرية بالخُبر والدمام

بسبب تزاحم الزوَّار وضمن إجراءات الحد من انتشار كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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2,868

كثفت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية مساء اليوم من وجودها الميداني بمواقع الواجهات البحرية بالدمام والخُبر، ووضعت نقاطًا أمنية، وأغلقت المداخل المؤدية للكورنيشات بسبب تزاحم الزوار، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

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