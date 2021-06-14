تعرَّف على مبادرات قطاع التعليم في برنامج التخصيص

المعلومات تكشف عدم صحة خصخصة وتحويل مكاتب التعليم للشركات

علمت "ســـبق" أنه لا صحة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن خصخصة إدارات ‫التعليم بالمناطق، واستحواذ شركات عليها.

يُشار إلى أنه فيما يخص المبادرات المستقبلية المعلنة، والمحتمل طرحها في قطاع التعليم خلال 5 سنوات وفقًا لوثيقة برنامج التخصيص، فإن قطاع التعليم يحتوي حاليًا على مبادرة واحدة معلنة، هي جذب الاستثمار للمباني التعليمية لإنشاء 60 مدرسة بمدينة الرياض.