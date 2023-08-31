معارك جبهة الكسارة..الجيش اليمني يقتل 33 حوثيًا غرب مأرب
تدمير 6 آليات عسكرية للميليشيا
قتل 23 عنصرًا من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، وأُصيب آخرون، في المعارك المستمرة على امتداد مسرح العمليات القتالية بجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب منذ مساء أمس وحتى اليوم (الاثنين).
وأفاد "سبتمبر نت" بأن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة.
وأوضح أن مدفعية الجيش الوطني دمرت ثلاث آليات تابعة للميليشيا، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية ثلاث عربات مدرعة قتل جميع من كانوا على متنها من عناصر الميليشيا.
معارك جبهة الكسارة..الجيش اليمني يقتل 33 حوثيًا غرب مأرب
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-08-30
قتل 23 عنصرًا من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، وأُصيب آخرون، في المعارك المستمرة على امتداد مسرح العمليات القتالية بجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب منذ مساء أمس وحتى اليوم (الاثنين).
وأفاد "سبتمبر نت" بأن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة.
وأوضح أن مدفعية الجيش الوطني دمرت ثلاث آليات تابعة للميليشيا، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية ثلاث عربات مدرعة قتل جميع من كانوا على متنها من عناصر الميليشيا.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
09:50 PM
اخر تعديل
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
07:47 AM
معارك جبهة الكسارة..الجيش اليمني يقتل 33 حوثيًا غرب مأرب
قتل 23 عنصرًا من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، وأُصيب آخرون، في المعارك المستمرة على امتداد مسرح العمليات القتالية بجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب منذ مساء أمس وحتى اليوم (الاثنين).
وأفاد "سبتمبر نت" بأن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة.
وأوضح أن مدفعية الجيش الوطني دمرت ثلاث آليات تابعة للميليشيا، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية ثلاث عربات مدرعة قتل جميع من كانوا على متنها من عناصر الميليشيا.