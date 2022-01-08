عرض المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمدينة الرياض، بالفيديو الآلية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي في تحويل ميناء الصليف إلى الاستخدام العسكري. وعرض "المالكي" منطقة تجارب عسكرية للميليشيات الحوثية قرب ميناء الصليف، وقال إن الميلشيات الحوثية تقوم بتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من ميناء الصليف، وتستغل المدنيين كدروع بشرية في ميناء الصليف، وأكد العميد تركي المالكي خلال المؤتمر الصحفي، أن الزوارق المفخخة من قبل الميليشيات الحوثية وإيران تشكل تهديدًا للملاحة الدولي، كما عرض أدلة لورش عسكرية للميليشيات الحوثية داخل الصليف، وقال "التحالف"، إن ميناء الحديدة هو الرئيسي لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية .

بالفيديو.. "التحالف" يستعرض الآلية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي في تحويل ميناء الصليف إلى الاستخدام العسكري صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-08 عرض المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمدينة الرياض، بالفيديو الآلية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي في تحويل ميناء الصليف إلى الاستخدام العسكري.

وعرض "المالكي" منطقة تجارب عسكرية للميليشيات الحوثية قرب ميناء الصليف، وقال إن الميلشيات الحوثية تقوم بتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من ميناء الصليف، وتستغل المدنيين كدروع بشرية في ميناء الصليف، وأكد العميد تركي المالكي خلال المؤتمر الصحفي، أن الزوارق المفخخة من قبل الميليشيات الحوثية وإيران تشكل تهديدًا للملاحة الدولي، كما عرض أدلة لورش عسكرية للميليشيات الحوثية داخل الصليف، وقال "التحالف"، إن ميناء الحديدة هو الرئيسي لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية .



08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443 05:47 PM

بالفيديو.. "التحالف" يستعرض الآلية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي في تحويل ميناء الصليف إلى الاستخدام العسكري





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عرض المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمدينة الرياض، بالفيديو الآلية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي في تحويل ميناء الصليف إلى الاستخدام العسكري.

وعرض "المالكي" منطقة تجارب عسكرية للميليشيات الحوثية قرب ميناء الصليف، وقال إن الميلشيات الحوثية تقوم بتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من ميناء الصليف، وتستغل المدنيين كدروع بشرية في ميناء الصليف، وأكد العميد تركي المالكي خلال المؤتمر الصحفي، أن الزوارق المفخخة من قبل الميليشيات الحوثية وإيران تشكل تهديدًا للملاحة الدولي، كما عرض أدلة لورش عسكرية للميليشيات الحوثية داخل الصليف، وقال "التحالف"، إن ميناء الحديدة هو الرئيسي لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية .

