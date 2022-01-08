النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. "التحالف" يستعرض الآلية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي في تحويل ميناء الصليف إلى الاستخدام العسكري

عرض المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمدينة الرياض، بالفيديو الآلية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي في تحويل ميناء الصليف إلى الاستخدام العسكري.
وعرض "المالكي" منطقة تجارب عسكرية للميليشيات الحوثية قرب ميناء الصليف، وقال إن الميلشيات الحوثية تقوم بتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من ميناء الصليف، وتستغل المدنيين كدروع بشرية في ميناء الصليف، وأكد العميد تركي المالكي خلال المؤتمر الصحفي، أن الزوارق المفخخة من قبل الميليشيات الحوثية وإيران تشكل تهديدًا للملاحة الدولي، كما عرض أدلة لورش عسكرية للميليشيات الحوثية داخل الصليف، وقال "التحالف"، إن ميناء الحديدة هو الرئيسي لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. "التحالف" يستعرض الآلية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي في تحويل ميناء الصليف إلى الاستخدام العسكري
سبق

عرض المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمدينة الرياض، بالفيديو الآلية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي في تحويل ميناء الصليف إلى الاستخدام العسكري.
وعرض "المالكي" منطقة تجارب عسكرية للميليشيات الحوثية قرب ميناء الصليف، وقال إن الميلشيات الحوثية تقوم بتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من ميناء الصليف، وتستغل المدنيين كدروع بشرية في ميناء الصليف، وأكد العميد تركي المالكي خلال المؤتمر الصحفي، أن الزوارق المفخخة من قبل الميليشيات الحوثية وإيران تشكل تهديدًا للملاحة الدولي، كما عرض أدلة لورش عسكرية للميليشيات الحوثية داخل الصليف، وقال "التحالف"، إن ميناء الحديدة هو الرئيسي لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية .

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
05:47 PM

بالفيديو.. "التحالف" يستعرض الآلية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي في تحويل ميناء الصليف إلى الاستخدام العسكري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,675

عرض المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمدينة الرياض، بالفيديو الآلية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي في تحويل ميناء الصليف إلى الاستخدام العسكري.
وعرض "المالكي" منطقة تجارب عسكرية للميليشيات الحوثية قرب ميناء الصليف، وقال إن الميلشيات الحوثية تقوم بتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من ميناء الصليف، وتستغل المدنيين كدروع بشرية في ميناء الصليف، وأكد العميد تركي المالكي خلال المؤتمر الصحفي، أن الزوارق المفخخة من قبل الميليشيات الحوثية وإيران تشكل تهديدًا للملاحة الدولي، كما عرض أدلة لورش عسكرية للميليشيات الحوثية داخل الصليف، وقال "التحالف"، إن ميناء الحديدة هو الرئيسي لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,333
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,317
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,630

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة