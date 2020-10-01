تقليد "الشهري" رتبة "نقيب" في شرطة المجاردة

قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبد العزيز المغلوث، النقيب محمد أحمد حديدان الشهري، أحد منسوبي شرطة محافظة المجاردة، رتبته الجديدة "نقيب"، بعد صدور الأمر السامي بترقيته.

وأعرب النقيب "الشهري" عن فخره وامتنانه وشكره للقيادة بهذه الثقة، مؤكدًا أنها حافز لبذل المزيد من العطاء والتضحية، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تبارك للشهري الثقة، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العملية.