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في ختام الجولة 30 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الأولى.. 6 انتصارات و4 تعادلات

اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 30 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات، حيث فاز فريق القادسية على ضيفه الثقبة بنتيجة 0-1، ليرتفع رصيد القادسية إلى 56 نقطة بالمركز الثالث، وتوقف رصيد الثقبة عند 43 نقطة بالمركز الثامن.
وخسر الجيل من ضيفه أحد بنتيجة 2-0 ليبقى رصيد الجيل عند 37 نقطة بالمركز الثالث عشر، بينما رفع أحد رصيده إلى 53 نقطة بالمركز الخامس، فيما تعادل الخليج مع ضيفه الأنصار بنتيجة 2-2، ليرفع الخليج رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الخامس عشر، بينما رفع الأنصار رصيده إلى 30 نقطة بالمركز السادس عشر.
وكسب فريق الشعلة ضيفه فريق حطين بنتيجة 3-1 ليصبح رصيد الشعلة 41 نقطة بالمركز الحادي عشر، فيما بقي حطين عند رصيده السابق 26 نقطة بالمركز الثامن عشر، وتعادل فريق التقدم مع ضيفه فريق النجوم بنتيجة 1-1 ليكون رصيد التقدم 23 نقطة بالمركز الـ20 والأخير، والنجوم 25 نقطة بالمركز التاسع عشر.
وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس بإقامة 5 مباريات، شهدت تعادل نجران مع ضيفه الباطن 1-1، وفاز المجزل على النهضة 1-2، وتغلب البكيرية على الجبلين 0-1، فيما تعادل العين مع الكوكب بنتيجة 0-0، وتغلب الطائي على مضيفه جدة بهدف دون رد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في ختام الجولة 30 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الأولى.. 6 انتصارات و4 تعادلات
سبق

اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 30 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات، حيث فاز فريق القادسية على ضيفه الثقبة بنتيجة 0-1، ليرتفع رصيد القادسية إلى 56 نقطة بالمركز الثالث، وتوقف رصيد الثقبة عند 43 نقطة بالمركز الثامن.
وخسر الجيل من ضيفه أحد بنتيجة 2-0 ليبقى رصيد الجيل عند 37 نقطة بالمركز الثالث عشر، بينما رفع أحد رصيده إلى 53 نقطة بالمركز الخامس، فيما تعادل الخليج مع ضيفه الأنصار بنتيجة 2-2، ليرفع الخليج رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الخامس عشر، بينما رفع الأنصار رصيده إلى 30 نقطة بالمركز السادس عشر.
وكسب فريق الشعلة ضيفه فريق حطين بنتيجة 3-1 ليصبح رصيد الشعلة 41 نقطة بالمركز الحادي عشر، فيما بقي حطين عند رصيده السابق 26 نقطة بالمركز الثامن عشر، وتعادل فريق التقدم مع ضيفه فريق النجوم بنتيجة 1-1 ليكون رصيد التقدم 23 نقطة بالمركز الـ20 والأخير، والنجوم 25 نقطة بالمركز التاسع عشر.
وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس بإقامة 5 مباريات، شهدت تعادل نجران مع ضيفه الباطن 1-1، وفاز المجزل على النهضة 1-2، وتغلب البكيرية على الجبلين 0-1، فيما تعادل العين مع الكوكب بنتيجة 0-0، وتغلب الطائي على مضيفه جدة بهدف دون رد.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
10:49 PM

في ختام الجولة 30 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الأولى.. 6 انتصارات و4 تعادلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 30 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات، حيث فاز فريق القادسية على ضيفه الثقبة بنتيجة 0-1، ليرتفع رصيد القادسية إلى 56 نقطة بالمركز الثالث، وتوقف رصيد الثقبة عند 43 نقطة بالمركز الثامن.
وخسر الجيل من ضيفه أحد بنتيجة 2-0 ليبقى رصيد الجيل عند 37 نقطة بالمركز الثالث عشر، بينما رفع أحد رصيده إلى 53 نقطة بالمركز الخامس، فيما تعادل الخليج مع ضيفه الأنصار بنتيجة 2-2، ليرفع الخليج رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الخامس عشر، بينما رفع الأنصار رصيده إلى 30 نقطة بالمركز السادس عشر.
وكسب فريق الشعلة ضيفه فريق حطين بنتيجة 3-1 ليصبح رصيد الشعلة 41 نقطة بالمركز الحادي عشر، فيما بقي حطين عند رصيده السابق 26 نقطة بالمركز الثامن عشر، وتعادل فريق التقدم مع ضيفه فريق النجوم بنتيجة 1-1 ليكون رصيد التقدم 23 نقطة بالمركز الـ20 والأخير، والنجوم 25 نقطة بالمركز التاسع عشر.
وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس بإقامة 5 مباريات، شهدت تعادل نجران مع ضيفه الباطن 1-1، وفاز المجزل على النهضة 1-2، وتغلب البكيرية على الجبلين 0-1، فيما تعادل العين مع الكوكب بنتيجة 0-0، وتغلب الطائي على مضيفه جدة بهدف دون رد.

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