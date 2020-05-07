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"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

"الصحة": قرابة نصف حالات التعافي من كورونا تحققت في 3 أيام

أعداد المرضى الذين شفوا من الفيروس بلغت 7798 شخصًا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل ما يقارب نصف حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، خلال ثلاثة أيام متتالية، مما يبعث بمؤشرات إيجابية.

وقد بلغ عدد حالات التعافي 3.322 حالة خلال الثلاثة الأيام الماضية، وجاءت الرياض في المقدمة بـ 1.939 ومكة المكرمة 1778، ثم جدة 1362 والمدينة المنورة 1016، والهفوف 296 والقطيف 213 حالة .

وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 7798 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 33731 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": قرابة نصف حالات التعافي من كورونا تحققت في 3 أيام
سبق

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل ما يقارب نصف حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، خلال ثلاثة أيام متتالية، مما يبعث بمؤشرات إيجابية.

وقد بلغ عدد حالات التعافي 3.322 حالة خلال الثلاثة الأيام الماضية، وجاءت الرياض في المقدمة بـ 1.939 ومكة المكرمة 1778، ثم جدة 1362 والمدينة المنورة 1016، والهفوف 296 والقطيف 213 حالة .

وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 7798 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 33731 حالة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
04:19 PM

"الصحة": قرابة نصف حالات التعافي من كورونا تحققت في 3 أيام

أعداد المرضى الذين شفوا من الفيروس بلغت 7798 شخصًا حتى الآن

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
5,750

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل ما يقارب نصف حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، خلال ثلاثة أيام متتالية، مما يبعث بمؤشرات إيجابية.

وقد بلغ عدد حالات التعافي 3.322 حالة خلال الثلاثة الأيام الماضية، وجاءت الرياض في المقدمة بـ 1.939 ومكة المكرمة 1778، ثم جدة 1362 والمدينة المنورة 1016، والهفوف 296 والقطيف 213 حالة .

وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 7798 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 33731 حالة.

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